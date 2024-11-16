16 ноября 2024

Си Цзиньпин объявил о сотрудничестве с новой администрацией США

© Служба новостей «URA.RU»
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Си заявил о желании сотрудничать в интересах мира
Си заявил о желании сотрудничать в интересах мира Фото:

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность сотрудничать с новой администрацией США, которую возглавит Дональд Трамп. Об этом он заявил в ходе встречи с действующим президентом Штатов Джо Байденом, сообщает пул журналистов Белого дома.

«Соединенные Штаты недавно завершили свои выборы... КНР готова работать с новой администрацией для поддержания коммуникации, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий», — заявил китайский лидер.

В дополнение к своему основному заявлению Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай остается приверженным целям поддержания «здоровых и стабильных» отношений с Соединенными Штатами. Встреча лидеров проходила на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме, Перу.

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Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность сотрудничать с новой администрацией США, которую возглавит Дональд Трамп. Об этом он заявил в ходе встречи с действующим президентом Штатов Джо Байденом, сообщает пул журналистов Белого дома. «Соединенные Штаты недавно завершили свои выборы... КНР готова работать с новой администрацией для поддержания коммуникации, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий», — заявил китайский лидер. В дополнение к своему основному заявлению Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай остается приверженным целям поддержания «здоровых и стабильных» отношений с Соединенными Штатами. Встреча лидеров проходила на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме, Перу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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