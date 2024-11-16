Си Цзиньпин объявил о сотрудничестве с новой администрацией США

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность сотрудничать с новой администрацией США, которую возглавит Дональд Трамп. Об этом он заявил в ходе встречи с действующим президентом Штатов Джо Байденом, сообщает пул журналистов Белого дома.
«Соединенные Штаты недавно завершили свои выборы... КНР готова работать с новой администрацией для поддержания коммуникации, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий», — заявил китайский лидер.
В дополнение к своему основному заявлению Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай остается приверженным целям поддержания «здоровых и стабильных» отношений с Соединенными Штатами. Встреча лидеров проходила на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме, Перу.
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