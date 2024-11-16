В Петербурге арестовали поджигателя с Украины

В Санкт-Петербурге Московский районный суд заключил под стражу уроженца Украины Николая Марченко, который обвиняется в попытке поджога покрышек в доме на Дунайском проспекте. Сам мужчина сделал это ради денег, сообщает объединенная пресс-служба судов города
«Московский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении уроженца Украины Николая Марченко… Марченко пояснил, что искал подработку и нашел. За поджог обещали 1 000 долларов США», — говорится в telegram-канале суда.
Из материалов ведомства следует, что фигуранту дали инструкции, как именно нужно поджечь шину, но попытка оказалась неудачной по независящим от него обстоятельствам. Мужчина поджег перчатку, положил ее на шину и убежал. Заказчика не устроило снятое преступником видео. Марченко получил 1000 рублей и пообещал повторить все на следующий день, но отказался от идеи.
На данный момент его обвиняют ч.3 ст.30 (приготовление к преступлению) — ч.2 ст.167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества). На заседании мужчина просил о мере пресечения, не связанной с заключением в СИЗО. Следующее заседание пройдет 14 января 2025 года.
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