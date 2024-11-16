Кто такой выходец из России Борис Эпштейн, который может стать посланником Трампа по Украине

NYT: выходец из России Эпштейн может стать спецпосланником Трампа по Украине
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Борис Эпштейн предложил Дональду Трампу свою кандидатуру на пост спецпосланника по Украине
Борис Эпштейн предложил Дональду Трампу свою кандидатуру на пост спецпосланника по Украине Фото:

Выходец из России Борис Эпштейн выразил свое желание занять пост специального представителя новоизбранного президента США Дональда Трампа для решения украинского конфликта, сообщает The New York Times. В ответ на это предложение Трамп не сделал конкретных заявлений, но и не отверг его. В момент объявления о своей кандидатуре Эпштейн подчеркнул, что у него есть родственники по обе стороны конфликта. Кто такой Борис Эпштейн — в материале URA.RU.

Кто такой Борис Эпштейн

Борис Эпштейн — российско-американский политический стратег и юрист, а также инвестиционный банкир. Он родился в Москве в семье Александра Эпштейна и Анны Шулькиной, представителей русско-еврейского происхождения. В 2016 году во время предвыборной кампании Эпштейн был частью команды Дональда Трампа и занимал должность специального помощника президента по связям с общественностью.

Биография Бориса Эпштейна

Борис Эпштейн родился в Москве в 1983 году. В 1993 году он вместе с семьей эмигрировал в США. Образование Эпштейн получил в Школе дипломатической службы Джорджтаунского университета, которую он окончил в 2004 году, а затем в 2007 году завершил обучение в юридическом центре того же университета. Профессиональную деятельность начал в юридической фирме Milbank, Tweed, Hadley & McCloy в Нью-Йорке, специализируясь на операциях с ценными бумагами и банковском финансировании.

В 2008 году Эпштейн занялся политическим консалтингом и начал работать с Джоном Маккейном во время его президентской кампании. Позже, благодаря своим связям с Эриком Трампом, сыном тогдашнего кандидата в президенты США, Эпштейн стал частью ближайшего круга Дональда Трампа и активно участвовал в его избирательной кампании. После победы Трампа Эпштейн был назначен старшим советником и координировал работу представителей администрации в СМИ.

В период предвыборной кампании Эпштейн неоднократно выражал поддержку президенту России Владимиру Путину и в одном из интервью CNN заявил, что Россия не осуществляла захват Крыма, и указал на продолжающийся конфликт между Украиной и Крымом.

В конце января 2017 года Эпштейн составил заявление Белого дома по случаю Дня памяти жертв Холокоста, которое не упоминало еврейский народ и вызвало международное возмущение и критику со стороны Антидиффамационной лиги. В конце марта того же года американская пресса сообщила о том, что Эпштейн ушел с поста советника президента Трампа. В апреле 2017 года он был назначен ведущим политическим аналитиком в компании «Синклер», однако в 2019 году уволился.

В ходе президентской кампании 2020 года в США Эпштейн занимал должность старшего советника по кампании за переизбрание Дональда Трампа. Кроме того, он исполнял обязанности стратегического советника и сопредседателя в Консультативном совете организации «Еврейские голоса за Трампа». Также Эпштейн консультирует Трампа в этом году в ходе выборов президента Штатов.

Борис Эпштейн женат с 2009 года. Его супругу зовут Лорен Таник Эпштейн. У пары есть ребенок.

Обвинения в адрес Бориса Эпштейна

С 2013 по 2017 годы Эпштейн занимал должность управляющего директора по бизнесу и правовым вопросам в инвестиционной банковской компании TGP Securities. В 2014 году в его адрес были выдвинуты обвинения в совершении нападения после конфликта в одном из баров. Однако эти обвинения были позже отозваны, после того как Эпштейн подписал соглашение о прохождении курса по управлению гневом и о выполнении общественно полезных работ.

В октябре октября 2021 года в Аризоне Эпштейна арестовали и обвинили в том, что он неоднократно домогался двух женщин в одном из ночных клубов. Позже прокуратура отозвала обвинения. В результате в суде Скоттсдейла политический деятель признал свою вину в нарушении общественного порядка — в деструктивном поведении или участии в драке. После прохождения испытательного срока ему было назначено пройти курс лечения от алкогольной зависимости.

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Выходец из России Борис Эпштейн выразил свое желание занять пост специального представителя новоизбранного президента США Дональда Трампа для решения украинского конфликта, сообщает The New York Times. В ответ на это предложение Трамп не сделал конкретных заявлений, но и не отверг его. В момент объявления о своей кандидатуре Эпштейн подчеркнул, что у него есть родственники по обе стороны конфликта. Кто такой Борис Эпштейн — в материале URA.RU. Кто такой Борис Эпштейн Борис Эпштейн — российско-американский политический стратег и юрист, а также инвестиционный банкир. Он родился в Москве в семье Александра Эпштейна и Анны Шулькиной, представителей русско-еврейского происхождения. В 2016 году во время предвыборной кампании Эпштейн был частью команды Дональда Трампа и занимал должность специального помощника президента по связям с общественностью. Биография Бориса Эпштейна Борис Эпштейн родился в Москве в 1983 году. В 1993 году он вместе с семьей эмигрировал в США. Образование Эпштейн получил в Школе дипломатической службы Джорджтаунского университета, которую он окончил в 2004 году, а затем в 2007 году завершил обучение в юридическом центре того же университета. Профессиональную деятельность начал в юридической фирме Milbank, Tweed, Hadley & McCloy в Нью-Йорке, специализируясь на операциях с ценными бумагами и банковском финансировании. В 2008 году Эпштейн занялся политическим консалтингом и начал работать с Джоном Маккейном во время его президентской кампании. Позже, благодаря своим связям с Эриком Трампом, сыном тогдашнего кандидата в президенты США, Эпштейн стал частью ближайшего круга Дональда Трампа и активно участвовал в его избирательной кампании. После победы Трампа Эпштейн был назначен старшим советником и координировал работу представителей администрации в СМИ. В период предвыборной кампании Эпштейн неоднократно выражал поддержку президенту России Владимиру Путину и в одном из интервью CNN заявил, что Россия не осуществляла захват Крыма, и указал на продолжающийся конфликт между Украиной и Крымом. В конце января 2017 года Эпштейн составил заявление Белого дома по случаю Дня памяти жертв Холокоста, которое не упоминало еврейский народ и вызвало международное возмущение и критику со стороны Антидиффамационной лиги. В конце марта того же года американская пресса сообщила о том, что Эпштейн ушел с поста советника президента Трампа. В апреле 2017 года он был назначен ведущим политическим аналитиком в компании «Синклер», однако в 2019 году уволился. В ходе президентской кампании 2020 года в США Эпштейн занимал должность старшего советника по кампании за переизбрание Дональда Трампа. Кроме того, он исполнял обязанности стратегического советника и сопредседателя в Консультативном совете организации «Еврейские голоса за Трампа». Также Эпштейн консультирует Трампа в этом году в ходе выборов президента Штатов. Борис Эпштейн женат с 2009 года. Его супругу зовут Лорен Таник Эпштейн. У пары есть ребенок. Обвинения в адрес Бориса Эпштейна С 2013 по 2017 годы Эпштейн занимал должность управляющего директора по бизнесу и правовым вопросам в инвестиционной банковской компании TGP Securities. В 2014 году в его адрес были выдвинуты обвинения в совершении нападения после конфликта в одном из баров. Однако эти обвинения были позже отозваны, после того как Эпштейн подписал соглашение о прохождении курса по управлению гневом и о выполнении общественно полезных работ. В октябре октября 2021 года в Аризоне Эпштейна арестовали и обвинили в том, что он неоднократно домогался двух женщин в одном из ночных клубов. Позже прокуратура отозвала обвинения. В результате в суде Скоттсдейла политический деятель признал свою вину в нарушении общественного порядка — в деструктивном поведении или участии в драке. После прохождения испытательного срока ему было назначено пройти курс лечения от алкогольной зависимости.
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