Кто такой выходец из России Борис Эпштейн, который может стать посланником Трампа по Украине

Выходец из России Борис Эпштейн выразил свое желание занять пост специального представителя новоизбранного президента США Дональда Трампа для решения украинского конфликта, сообщает The New York Times. В ответ на это предложение Трамп не сделал конкретных заявлений, но и не отверг его. В момент объявления о своей кандидатуре Эпштейн подчеркнул, что у него есть родственники по обе стороны конфликта. Кто такой Борис Эпштейн — в материале URA.RU.
Кто такой Борис Эпштейн
Борис Эпштейн — российско-американский политический стратег и юрист, а также инвестиционный банкир. Он родился в Москве в семье Александра Эпштейна и Анны Шулькиной, представителей русско-еврейского происхождения. В 2016 году во время предвыборной кампании Эпштейн был частью команды Дональда Трампа и занимал должность специального помощника президента по связям с общественностью.
Биография Бориса Эпштейна
Борис Эпштейн родился в Москве в 1983 году. В 1993 году он вместе с семьей эмигрировал в США. Образование Эпштейн получил в Школе дипломатической службы Джорджтаунского университета, которую он окончил в 2004 году, а затем в 2007 году завершил обучение в юридическом центре того же университета. Профессиональную деятельность начал в юридической фирме Milbank, Tweed, Hadley & McCloy в Нью-Йорке, специализируясь на операциях с ценными бумагами и банковском финансировании.
В 2008 году Эпштейн занялся политическим консалтингом и начал работать с Джоном Маккейном во время его президентской кампании. Позже, благодаря своим связям с Эриком Трампом, сыном тогдашнего кандидата в президенты США, Эпштейн стал частью ближайшего круга Дональда Трампа и активно участвовал в его избирательной кампании. После победы Трампа Эпштейн был назначен старшим советником и координировал работу представителей администрации в СМИ.
В период предвыборной кампании Эпштейн неоднократно выражал поддержку президенту России Владимиру Путину и в одном из интервью CNN заявил, что Россия не осуществляла захват Крыма, и указал на продолжающийся конфликт между Украиной и Крымом.
В конце января 2017 года Эпштейн составил заявление Белого дома по случаю Дня памяти жертв Холокоста, которое не упоминало еврейский народ и вызвало международное возмущение и критику со стороны Антидиффамационной лиги. В конце марта того же года американская пресса сообщила о том, что Эпштейн ушел с поста советника президента Трампа. В апреле 2017 года он был назначен ведущим политическим аналитиком в компании «Синклер», однако в 2019 году уволился.
В ходе президентской кампании 2020 года в США Эпштейн занимал должность старшего советника по кампании за переизбрание Дональда Трампа. Кроме того, он исполнял обязанности стратегического советника и сопредседателя в Консультативном совете организации «Еврейские голоса за Трампа». Также Эпштейн консультирует Трампа в этом году в ходе выборов президента Штатов.
Борис Эпштейн женат с 2009 года. Его супругу зовут Лорен Таник Эпштейн. У пары есть ребенок.
Обвинения в адрес Бориса Эпштейна
С 2013 по 2017 годы Эпштейн занимал должность управляющего директора по бизнесу и правовым вопросам в инвестиционной банковской компании TGP Securities. В 2014 году в его адрес были выдвинуты обвинения в совершении нападения после конфликта в одном из баров. Однако эти обвинения были позже отозваны, после того как Эпштейн подписал соглашение о прохождении курса по управлению гневом и о выполнении общественно полезных работ.
В октябре октября 2021 года в Аризоне Эпштейна арестовали и обвинили в том, что он неоднократно домогался двух женщин в одном из ночных клубов. Позже прокуратура отозвала обвинения. В результате в суде Скоттсдейла политический деятель признал свою вину в нарушении общественного порядка — в деструктивном поведении или участии в драке. После прохождения испытательного срока ему было назначено пройти курс лечения от алкогольной зависимости.
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