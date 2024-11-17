Приметы на день Ионы 18 ноября: история и традиции праздника

В календаре народных праздников 18 ноября помечено красным цветом — ведь в этот день православные вспоминают святителя Иону. За столетия праздник оброс самыми разными традициями и приметами. URA.RU рассказывает, что можно и нельзя делать 18 ноября.
Народные традиции 18 ноября
Особенно радовались дню Ионы молодые девушки: считалось, что 18 ноября можно приманить к себе хорошего жениха. Чтобы найти суженого, с раннего утра будущие невесты раскидывали по дому мелкие монетки и подделки, которые заранее сделали сами. После этого девушки молились, чтобы судьба послала им отличного мужа.
Чтобы определить, будет ли будущий брак счастливым, дамы прислушивались к шуму из окна. Если оттуда раздавался грохот телеги, веселые крики людей или другой шум — это означало, что после свадьбы семья начнет жить припеваючи. А вот полная тишина означала, что в браке начнутся трудности с деньгами.
Также 18 ноября в доме затевали уборку. Выкидывая все ненужное и стряхивая пыль, люди не только наводили чистоту, но и избавляли жилище от негатива. Закончив с уборкой, было принято окропить углы святой водой и прочитать молитву.
Что нельзя делать 18 ноября
В народе считали, что 18 ноября не стоит принимать серьезных решений и договариваться о чем-то важном. Даже новые дела люди старались не начинать — ведь это сулило крупной неудачей. Крупные покупки в праздник тоже не совершали — считалось, что каким бы не был хорошим товар, если купить его в день Ионы, то прослужит он недолго.
Погодные приметы на 18 ноября
По погоде 18 ноября в народе научились определять погоду. Так, если в праздник начался снегопад, значит и зимой появятся большие сугробы. Иней на ветках ивы указывал на то, что морозы продлятся долго, а весна придет позднее обычного. Северный ветер при ясном небе намекал на скорое похолодание.
Особое внимание люди обращали на Луну. Если 18 ноября спутник Земли оказывался в дымке — это предвещало долгую дождливую и пасмурную погоду.
История праздника
В праздник православные вспоминают об архиепископе Новгородском, святителе Ионе. Иона рано осиротел, и с малых лет тянулся к богу. Став совершеннолетним, он принял монашество и чтил все заповеди. За праведную жизнь господь наделил Иона даром чудотворения.
Главным чудом, которое совершил святой, считается прекращение Новгородского мора. Когда в регионе вовсю бушевала болезнь, унесшая более 250 тысяч жизней, Иона решил совершить крестный ход, после которого мор отступил.
Согласно преданиям, даже после смерти святитель Иона исцелял больных. В летописях сохранились истории о том, как страдающие выздоравливали возле гроба святителя.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.