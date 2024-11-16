CDS: звонок Шольца Путину взбесил одну часть Европы и напугал другую

17 ноября 2024 в 03:43 Размер текста - 17 +

Канцлер Германии встревожил Европу телефонным разговором с президентом России Фото: Bundesregierung\Kugler Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал резонанс в Европе своим телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. Этот шаг немецкого политика стал одним из первых международных прецедентов после победы Дональда Трампа на выборах в США и встретил неоднозначную реакцию лидеров государств. Об этом рассказала итальянская ежедневная газета Corriere della Sera. Новость по теме Что в Германии говорят о переговорах Шольца и Путина: неожиданные комментарии «Если Трамп все равно намерен поговорить с Путиным, Европа с таким же успехом может начать действовать. Однако в данном случае инициативу взяла на себя не Европа, а Германия. Что, безусловно, раздражает Париж и Брюссель и заставляет дрожать Варшаву, Ригу и Стокгольм», — пишет издание . Газета отметила, что президент Украины Владимир Зеленский крайне негативно отреагировал на инициативу Шольца. Он обвинил канцлера Германии в том, что тот помогает президенту России, «уменьшая его изоляцию». Как сообщало URA.RU ранее, телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина может побудить остальных глав европейских стран позвонить лидеру РФ. По сведениям Corriere della Sera, немецкий политик быстрее других пошел на этот шаг, потому что он столкнулся с внутренним кризисом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал резонанс в Европе своим телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. Этот шаг немецкого политика стал одним из первых международных прецедентов после победы Дональда Трампа на выборах в США и встретил неоднозначную реакцию лидеров государств. Об этом рассказала итальянская ежедневная газета Corriere della Sera. «Если Трамп все равно намерен поговорить с Путиным, Европа с таким же успехом может начать действовать. Однако в данном случае инициативу взяла на себя не Европа, а Германия. Что, безусловно, раздражает Париж и Брюссель и заставляет дрожать Варшаву, Ригу и Стокгольм», — пишет издание. Газета отметила, что президент Украины Владимир Зеленский крайне негативно отреагировал на инициативу Шольца. Он обвинил канцлера Германии в том, что тот помогает президенту России, «уменьшая его изоляцию». Как сообщало URA.RU ранее, телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина может побудить остальных глав европейских стран позвонить лидеру РФ. По сведениям Corriere della Sera, немецкий политик быстрее других пошел на этот шаг, потому что он столкнулся с внутренним кризисом.