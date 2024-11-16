16 ноября 2024

CDS: звонок Шольца Путину взбесил одну часть Европы и напугал другую

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, Олаф Шольц
Канцлер Германии встревожил Европу телефонным разговором с президентом России Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал резонанс в Европе своим телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. Этот шаг немецкого политика стал одним из первых международных прецедентов после победы Дональда Трампа на выборах в США и встретил неоднозначную реакцию лидеров государств. Об этом рассказала итальянская ежедневная газета Corriere della Sera.

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«Если Трамп все равно намерен поговорить с Путиным, Европа с таким же успехом может начать действовать. Однако в данном случае инициативу взяла на себя не Европа, а Германия. Что, безусловно, раздражает Париж и Брюссель и заставляет дрожать Варшаву, Ригу и Стокгольм», — пишет издание.

Газета отметила, что президент Украины Владимир Зеленский крайне негативно отреагировал на инициативу Шольца. Он обвинил канцлера Германии в том, что тот помогает президенту России, «уменьшая его изоляцию».

Как сообщало URA.RU ранее, телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина может побудить остальных глав европейских стран позвонить лидеру РФ. По сведениям Corriere della Sera, немецкий политик быстрее других пошел на этот шаг, потому что он столкнулся с внутренним кризисом.

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Канцлер Германии Олаф Шольц вызвал резонанс в Европе своим телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным. Этот шаг немецкого политика стал одним из первых международных прецедентов после победы Дональда Трампа на выборах в США и встретил неоднозначную реакцию лидеров государств. Об этом рассказала итальянская ежедневная газета Corriere della Sera. «Если Трамп все равно намерен поговорить с Путиным, Европа с таким же успехом может начать действовать. Однако в данном случае инициативу взяла на себя не Европа, а Германия. Что, безусловно, раздражает Париж и Брюссель и заставляет дрожать Варшаву, Ригу и Стокгольм», — пишет издание. Газета отметила, что президент Украины Владимир Зеленский крайне негативно отреагировал на инициативу Шольца. Он обвинил канцлера Германии в том, что тот помогает президенту России, «уменьшая его изоляцию». Как сообщало URA.RU ранее, телефонный разговор канцлера ФРГ Олафа Шольца и президента России Владимира Путина может побудить остальных глав европейских стран позвонить лидеру РФ. По сведениям Corriere della Sera, немецкий политик быстрее других пошел на этот шаг, потому что он столкнулся с внутренним кризисом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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