«Единая Россия» предложила инструмент воспитания патриотов

Дальнейшая популяризация самбо в школах будет способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения. «Единая Россия» на форуме «Россия — Za самбо» предложила сделать этот вид спорта обязательным модулем в школьной программе физической культуры. Эксперты URA.RU отмечают, что популяризация отечественной борьбы, ставшей визитной карточкой России, позволит закрепить образ РФ как сильной страны в сознании, как самих россиян, так и за рубежом.
Храм спорта
Крупнейшие всероссийские детские соревнования по самбо «Zвезда», собравшие 1 800 участников, проходят в Уфе на площадке партийного форума «Единой России». Столица Башкортостана не впервые принимает этот турнир, однако в этот раз он получился особенно масштабным и прошел в недавно открытом Дворце борьбы, где в октябре на форуме «Россия — спортивная держава» побывал президент Владимир Путин.
Спортивное сооружение построено для занятий всеми видами борьбы, включая самбо, греко-римскую, вольную, дзюдо, панкратион, грэпплинг и национальную борьбу на поясах корэш. Во дворце четыре зала с 14 коврами, спортивно-концертный зал с четырьмя коврами на подиуме, два бассейна, зал общефизической подготовки, тренажерный зал, фитнес-центр, зал гидротерапии, медицинский центр и гостиница для спортсменов.
В открытии турнира приняли участие врио секретаря Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, его предшественник на этом посту, губернатор Алтайского края Андрей Турчак, который возглавляет общественный совет проекта «Za самбо», глава Башкортостана Радий Хабиров, глава ДНР Денис Пушилин и президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев.
Турнир «Zвезда» традиционно был посвящен героям России. Владимир Якушев на открытии отметил, что это звание многие получили посмертно, и объявил минуту молчания. Тема героизма еще не раз звучала в этом зале, а за спинами выступавших на стене зрители видели фото бойцов из Башкортостана, удостоенных звания Героев Российской Федерации.
Якушев подчеркнул, что турнир стал международным, что говорит о статусе самбо как вида спорта. «Самбо — тот вид спорта, который помогает нам воспитывать подрастающее поколение. Партийный проект „Zа самбо“ считается у нас в партии самым удачным», — подчеркнул врио секретаря генсовета. Новый Дворец борьбы Якушев назвал «храмом спорта» и выразил уверенность, что из него выйдет немало чемпионов.
Радий Хабиров поблагодарил тренеров, взявших на себя большую задачу сделать из молодых ребят настоящих крепких спортсменов, и напутствовал родителей обязательно водить детей в спортивные секции. Андрей Турчак акцентировал внимание на том, что «практически с первых дней специальной военной операции наши товарищи-самбисты встали на защиту нашего суверенитета». Денис Пушилин добавил, что участники соревнований «своим личным примером показывают, что такое любить страну и делать все возможное, чтобы она могла и дальше оставаться суверенным, сильным государством».
Завершила церемонию открытия клятва самбиста. В ней спортсмены обязуются уважать друзей, спортивных соперников, преодолевать трудности, соблюдать правила соревнований, принципы справедливой и честной борьбы, любить Родину и готовиться стать защитником своего Отечества.
«Полетит» или нет
Пленарное заседание форума «Россия — Za самбо», которое прошло после церемонии открытия, обобщило дискуссии о развитии этого вида спорта, которые шли на площадке в течение дня. В них участвовали представители всех российских регионов — около 500 человек. Владимир Якушев отметил, что каждый из сидящих в зале уже понимает, что самбо — не просто спорт. «Это уже философия, идеология, и за время нашего партийного проекта мы все в этом убедились», — сказал врио секретаря генсовета.
Как отметил Якушев, сегодня самбо осваивают более 600 тысяч школьников. Свыше 10 тысяч студентов системно занимаются им в вузах. В официальных соревнованиях «Студенческой спортивной лиги самбо» участвуют 85 университетов. В селах тренируются более 30 тысяч самбистов.
Перед «Единой Россией» стоит задача, чтобы в каждом населенном пункте был спортзал и секция самбо. Это связано с развитием инфраструктуры, подготовкой тренеров, и тут есть над чем работать, сказал врио секретаря генсовета партии.
«Уже не первый год обсуждается предложение, чтобы самбо стало одним из обязательных уроков физкультуры в школах. Есть уже субъекты РФ, которые готовы стать экспериментальными площадками, чтобы такой урок появился в обязательном порядке, чтобы оценить и посмотреть, как этот проект „полетит“. А дальше уже думать о том, стоит или нет распространять этот эксперимент на всю территорию страны», — отметил Якушев. Он также выступил с инициативой провести в следующем году в каждом регионе турнир по самбо, приуроченный к 80-летию Победы.
Минпросвещения придерживается позиции, что самбо — национальное достояние страны, рассказал статс-секретарь — замглавы министерства Андрей Корнеев. Сейчас модуль самбо не обязателен для конкретных школ, все зависит от наличия тренеров или соответствующей компетенции у учителя физкультуры. «Но уже сейчас в программу подготовки учителей физкультуры в педагогических вузах включена соответствующая компетенция. Поэтому в ближайшее время, через какие-то два-три года, я уверен, модуль самбо будет введен как обязательный во всех школах», — подчеркнул замминистра.
Визитная карточка России
Самбо — бренд России, отечественный вид спорта, который развивается в 130 странах мира. И, несмотря на активное распространение за рубежом, россиянам в этой борьбе до сих пор нет равных. Поэтому логично, что власти уделяют внимание этой дисциплине, отмечает директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов.
«Самбо получило постоянное признание Международного олимпийского комитета, также оно входит в программу других международных мультиспортивных соревнований, например, Всемирных игр, которые пройдут в Китае в 2025 году. Кроме того, не секрет, что именно самбисты удерживают пальму первенства в смешанных единоборствах. Это визитная карточка нашей страны, ее репутация на международной арене, как тхэквондо у корейцев, каратэ и дзюдо у японцев.
Если нация сильна в спорте, она в целом воспринимается и своим населением, и за рубежом как сильная, здоровая. Особенно если речь идет о единоборствах», — объясняет политолог.
Самбо занимает место в советской и российской истории, ему всегда отводилась значимая роль, отмечает профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ им. М.В . Ломоносова Сергей Черняховский. Известным фактом является то, что президент Владимир Путин имеет звание мастера спорта по самбо. Участие «Единой России» в развитии этого вида борьбы вполне закономерно: задача партии власти — взаимодействовать с обществом по важным для него вопросам, к которым относится поддержка спорта, подчеркивает политолог.
Развитие спорта тесно связано со строительством спортивной инфраструктуры. Вложение в такие объекты — это не просто инвестиции в сам спорт, они формируют целый ряд социально-экономических эффектов, комментирует доктор экономических наук, заведующий кафедрой операционного и отраслевого менеджмента Финансового университета при правительстве Илья Солнцев.
«Бюджетные деньги, вложенные в спорт, позволяют сократить расходы на здравоохранение и обеспечение безопасности. Множество исследований подтверждает, что люди, занимающиеся спортом, меньше болеют, а спортивные секции позволяют социализировать трудных подростков, мигрантов и бывших заключенных, снижая преступность. Также спорт улучшает общий уровень благополучия людей, позитивно сказывается на их настроении, отношениях внутри семьи, достижениях в учебе и образовании. Инвестиции в спорт формируют и экономические эффекты: создаются новые рабочие места, люди тратят деньги на оплату секций, спортивной экипировки и путешествий, связанных с участием в соревнованиях или поездками на матчи», — говорит собеседник URA.RU.
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