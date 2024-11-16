16 ноября 2024

Челябинский губернатор Текслер стал игроком баскетбольной команды. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тренировка баскетбольной команды Челбаскет. Челябинск, баскетбол, тренировка, корзина, мяч, гол, спорт, игра
Матч состоялся в рамках форума «Экспо Баскет» Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вошел в состав баскетбольной команды. В качестве игрока он принял участие в дружеском матче по уличному баскетболу 3×3.

«Текслер вошел в состав команды, которой руководил Евгений Гомельский. Это один из самых известных тренеров баскетбола в СССР», — сообщает telegram-канал «Челябинск.Главное».

В одной команде с челябинским губернатором сыграл президент РФБ Андрей Кириленко. Матч состоялся в рамках форума «Экспо Баскет», который в эти дни проходит в Челябинске.

Текслер дал официальный старт конференции «Экспо Баскет» 16 ноября. Собравшиеся на мероприятии отметили, что баскетболом в регионе занимаются 38 тысяч человек, из них около 3200 — профессионально. Ежегодно в регионе увеличивается количество площадок для игры.

Текслер сыграл с известными в прошлом игроками и тренерами
Текслер сыграл с известными в прошлом игроками и тренерами
Фото:
Губернатор пообещал поддерживать баскетбол в регионе
Губернатор пообещал поддерживать баскетбол в регионе
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вошел в состав баскетбольной команды. В качестве игрока он принял участие в дружеском матче по уличному баскетболу 3×3. «Текслер вошел в состав команды, которой руководил Евгений Гомельский. Это один из самых известных тренеров баскетбола в СССР», — сообщает telegram-канал «Челябинск.Главное». В одной команде с челябинским губернатором сыграл президент РФБ Андрей Кириленко. Матч состоялся в рамках форума «Экспо Баскет», который в эти дни проходит в Челябинске. Текслер дал официальный старт конференции «Экспо Баскет» 16 ноября. Собравшиеся на мероприятии отметили, что баскетболом в регионе занимаются 38 тысяч человек, из них около 3200 — профессионально. Ежегодно в регионе увеличивается количество площадок для игры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...