Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вошел в состав баскетбольной команды. В качестве игрока он принял участие в дружеском матче по уличному баскетболу 3×3.
«Текслер вошел в состав команды, которой руководил Евгений Гомельский. Это один из самых известных тренеров баскетбола в СССР», — сообщает telegram-канал «Челябинск.Главное».
В одной команде с челябинским губернатором сыграл президент РФБ Андрей Кириленко. Матч состоялся в рамках форума «Экспо Баскет», который в эти дни проходит в Челябинске.
Текслер дал официальный старт конференции «Экспо Баскет» 16 ноября. Собравшиеся на мероприятии отметили, что баскетболом в регионе занимаются 38 тысяч человек, из них около 3200 — профессионально. Ежегодно в регионе увеличивается количество площадок для игры.
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