15 ноября 2024

Губернатор Текслер дал официальный старт конференции «Экспо Баскет»

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Алексей Текслер на открытии выставки АГРО-2024. Челябинск, текслер алексей
В Челябинской области баскетболом занимаются 38 тысяч человек Фото:

В Челябинске с 14 по 17 ноября проходит конференция «Экспо Баскет». Торжественное открытие состоялось 16 ноября. В нем приняли участие губернатор области Алексей Текслер и президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко. Гости дали оценку развитию этого вида спорта в регионе и приняли участие в презентации тематической книги. Об этом сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале.

«Несмотря на то, что в регионе развивается очень много видов спорта, баскетбол для нас один из самых любимых. Я считаю, что Федерация баскетбола в регионе очень сильная и мощная. В области растет число занимающихся этим видом спорта. Мы можем на профессиональном уровне расти дальше», — сказал Текслер во время приветствия.

Собравшиеся на мероприятии отметили, что баскетболом в Челябинской области занимаются 38 тысяч человек, из них около 3200 — профессионально. Ежегодно в регионе увеличивается количество площадок для игры.

В ходе конференции был представлен первый том издания «100 лет Челябинскому баскетболу». Он охватывает историю баскетбола в регионе за период с 1924 по 1994 год. На мероприятии «Экспо Баскет-2024» также проходит турнир по уличному баскетболу 3×3 — Кубок Урала среди мужских и женских команд. В воскресенье, 17 ноября, состоится первый суперфинал школьной «Лиги Кирилла Писклова» по баскетболу 3×3.

Челябинск впервые принимает конференцию «Экспо Баскет». В честь события презентовали книгу о баскетболе в регионе
Челябинск впервые принимает конференцию «Экспо Баскет». В честь события презентовали книгу о баскетболе в регионе

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В Челябинске с 14 по 17 ноября проходит конференция «Экспо Баскет». Торжественное открытие состоялось 16 ноября. В нем приняли участие губернатор области Алексей Текслер и президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко. Гости дали оценку развитию этого вида спорта в регионе и приняли участие в презентации тематической книги. Об этом сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. «Несмотря на то, что в регионе развивается очень много видов спорта, баскетбол для нас один из самых любимых. Я считаю, что Федерация баскетбола в регионе очень сильная и мощная. В области растет число занимающихся этим видом спорта. Мы можем на профессиональном уровне расти дальше», — сказал Текслер во время приветствия. Собравшиеся на мероприятии отметили, что баскетболом в Челябинской области занимаются 38 тысяч человек, из них около 3200 — профессионально. Ежегодно в регионе увеличивается количество площадок для игры. В ходе конференции был представлен первый том издания «100 лет Челябинскому баскетболу». Он охватывает историю баскетбола в регионе за период с 1924 по 1994 год. На мероприятии «Экспо Баскет-2024» также проходит турнир по уличному баскетболу 3×3 — Кубок Урала среди мужских и женских команд. В воскресенье, 17 ноября, состоится первый суперфинал школьной «Лиги Кирилла Писклова» по баскетболу 3×3.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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