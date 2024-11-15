Губернатор Текслер дал официальный старт конференции «Экспо Баскет»

16 ноября 2024 в 16:40 Размер текста - 17 +

В Челябинской области баскетболом занимаются 38 тысяч человек Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске с 14 по 17 ноября проходит конференция «Экспо Баскет». Торжественное открытие состоялось 16 ноября. В нем приняли участие губернатор области Алексей Текслер и президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко. Гости дали оценку развитию этого вида спорта в регионе и приняли участие в презентации тематической книги. Об этом сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. «Несмотря на то, что в регионе развивается очень много видов спорта, баскетбол для нас один из самых любимых. Я считаю, что Федерация баскетбола в регионе очень сильная и мощная. В области растет число занимающихся этим видом спорта. Мы можем на профессиональном уровне расти дальше», — сказал Текслер во время приветствия. Собравшиеся на мероприятии отметили, что баскетболом в Челябинской области занимаются 38 тысяч человек, из них около 3200 — профессионально. Ежегодно в регионе увеличивается количество площадок для игры. В ходе конференции был представлен первый том издания «100 лет Челябинскому баскетболу». Он охватывает историю баскетбола в регионе за период с 1924 по 1994 год. На мероприятии «Экспо Баскет-2024» также проходит турнир по уличному баскетболу 3×3 — Кубок Урала среди мужских и женских команд. В воскресенье, 17 ноября, состоится первый суперфинал школьной «Лиги Кирилла Писклова» по баскетболу 3×3. Челябинск впервые принимает конференцию «Экспо Баскет». В честь события презентовали книгу о баскетболе в регионе Фото: Telegram-канал «ПУЛ №74» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске с 14 по 17 ноября проходит конференция «Экспо Баскет». Торжественное открытие состоялось 16 ноября. В нем приняли участие губернатор области Алексей Текслер и президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко. Гости дали оценку развитию этого вида спорта в регионе и приняли участие в презентации тематической книги. Об этом сообщила пресс-служба правительства Челябинской области в telegram-канале. «Несмотря на то, что в регионе развивается очень много видов спорта, баскетбол для нас один из самых любимых. Я считаю, что Федерация баскетбола в регионе очень сильная и мощная. В области растет число занимающихся этим видом спорта. Мы можем на профессиональном уровне расти дальше», — сказал Текслер во время приветствия. Собравшиеся на мероприятии отметили, что баскетболом в Челябинской области занимаются 38 тысяч человек, из них около 3200 — профессионально. Ежегодно в регионе увеличивается количество площадок для игры. В ходе конференции был представлен первый том издания «100 лет Челябинскому баскетболу». Он охватывает историю баскетбола в регионе за период с 1924 по 1994 год. На мероприятии «Экспо Баскет-2024» также проходит турнир по уличному баскетболу 3×3 — Кубок Урала среди мужских и женских команд. В воскресенье, 17 ноября, состоится первый суперфинал школьной «Лиги Кирилла Писклова» по баскетболу 3×3.