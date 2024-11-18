Ветераны СВО призвали наказать пермяка, скормившего котенка своему питону

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Ветераны СВО призвали наказать пермяка, оскорблявшего в соцсети бойцов
Ветераны СВО призвали наказать пермяка, оскорблявшего в соцсети бойцов Фото:

Пермские участники спецоперации отреагировали на новость о жителе краевой столицы, скормившем котенка своему питону. В своем telegram-канале «Прикамские витязи» они нелицеприятно высказались о поступке мужчины. Бывшие военнослужащие припомнили, что герой публикаций в СМИ ранее также отметился оскорблениями бойцов СВО в соцсетях, и призвали полицию наказать пермяка.

«А еще этот (ругательное высказывание — URA.RU) отметился оскорблениями погибших бойцов. Призываем правоохранительные органы незамедлительно отреагировать на социально опасные выходки этого (ругательное высказывание — URA.RU)», — написали в мессенджере ветераны СВО.

Житель Кондратово скормил своему питону котенка. Процесс кормления рептилии он снял на видео и выложил в соцсеть. Публикация вызвала возмущение некоторых пользователей интернета, они обратились в полицию.

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Пермские участники спецоперации отреагировали на новость о жителе краевой столицы, скормившем котенка своему питону. В своем telegram-канале «Прикамские витязи» они нелицеприятно высказались о поступке мужчины. Бывшие военнослужащие припомнили, что герой публикаций в СМИ ранее также отметился оскорблениями бойцов СВО в соцсетях, и призвали полицию наказать пермяка. «А еще этот (ругательное высказывание — URA.RU) отметился оскорблениями погибших бойцов. Призываем правоохранительные органы незамедлительно отреагировать на социально опасные выходки этого (ругательное высказывание — URA.RU)», — написали в мессенджере ветераны СВО. Житель Кондратово скормил своему питону котенка. Процесс кормления рептилии он снял на видео и выложил в соцсеть. Публикация вызвала возмущение некоторых пользователей интернета, они обратились в полицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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