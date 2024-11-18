Ветераны СВО призвали наказать пермяка, скормившего котенка своему питону

Пермские участники спецоперации отреагировали на новость о жителе краевой столицы, скормившем котенка своему питону. В своем telegram-канале «Прикамские витязи» они нелицеприятно высказались о поступке мужчины. Бывшие военнослужащие припомнили, что герой публикаций в СМИ ранее также отметился оскорблениями бойцов СВО в соцсетях, и призвали полицию наказать пермяка.
«А еще этот (ругательное высказывание — URA.RU) отметился оскорблениями погибших бойцов. Призываем правоохранительные органы незамедлительно отреагировать на социально опасные выходки этого (ругательное высказывание — URA.RU)», — написали в мессенджере ветераны СВО.
Житель Кондратово скормил своему питону котенка. Процесс кормления рептилии он снял на видео и выложил в соцсеть. Публикация вызвала возмущение некоторых пользователей интернета, они обратились в полицию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!