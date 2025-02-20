В департаменте транспорта Перми рассказали о новых разовых билетах на автобусы и трамваи. Для оплаты проезда билет потребуется приложить к валидатору.
«Билет будет представлять из себя разовый картонный носитель с чипом, куда будет записана одна поездка. Пассажиру будет необходимо приложить его к валидатору в салоне и зарегистрировать свою поездку. Его же будет необходимо предъявить контролеру при проверке», — рассказали в telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU рассказывало, что с 15 апреля автобусы в Пермском крае переведут на безналичную систему оплаты. За наличные приобрести билет можно будет в пунктах продажи транспортных карт, отделениях «Почты России», бизнес- и торговых центрах, на автовокзале и железнодорожных вокзалах.
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