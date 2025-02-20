20 февраля 2025

Стало известно, как будут выглядеть разовые билеты на транспорт в Перми. Фото

Власти Перми показали дизайн новых разовых билетов на транспорт
© Служба новостей «URA.RU»
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Разовый билет потребуется прикладывать к валидатору
Разовый билет потребуется прикладывать к валидатору Фото:

В департаменте транспорта Перми рассказали о новых разовых билетах на автобусы и трамваи. Для оплаты проезда билет потребуется приложить к валидатору. 

«Билет будет представлять из себя разовый картонный носитель с чипом, куда будет записана одна поездка. Пассажиру будет необходимо приложить его к валидатору в салоне и зарегистрировать свою поездку. Его же будет необходимо предъявить контролеру при проверке», — рассказали в telegram-канале ведомства.

Ранее URA.RU рассказывало, что с 15 апреля автобусы в Пермском крае переведут на безналичную систему оплаты. За наличные приобрести билет можно будет в пунктах продажи транспортных карт, отделениях «Почты России», бизнес- и торговых центрах, на автовокзале и железнодорожных вокзалах.

На чип в билете будет записана одна поездка
На чип в билете будет записана одна поездка
Фото:

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В департаменте транспорта Перми рассказали о новых разовых билетах на автобусы и трамваи. Для оплаты проезда билет потребуется приложить к валидатору.  «Билет будет представлять из себя разовый картонный носитель с чипом, куда будет записана одна поездка. Пассажиру будет необходимо приложить его к валидатору в салоне и зарегистрировать свою поездку. Его же будет необходимо предъявить контролеру при проверке», — рассказали в telegram-канале ведомства. Ранее URA.RU рассказывало, что с 15 апреля автобусы в Пермском крае переведут на безналичную систему оплаты. За наличные приобрести билет можно будет в пунктах продажи транспортных карт, отделениях «Почты России», бизнес- и торговых центрах, на автовокзале и железнодорожных вокзалах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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