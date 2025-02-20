Пермских осужденных отправят на обследование в Федеральный медцентр

В Пермском крае осужденных, а также лиц, находящихся под стражей, отправят на обследование в «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии имени Суханова» («ФЦССХ им. С.Г.Суханова», ФГБУ). Это следует из госконтракта, который подписали «Медико-санитарная часть №59» ФСИН России и федеральный сосудистый центр.
«Исполнитель» [«ФЦССХ им. С.Г.Суханова»] обязуется оказывать лицам, заключенным под стражу, или отбывающим наказание в виде лишения свободы в учреждениях ГУФСИН России по Пермскому краю, медицинскую помощь в соответствии с перечнем медицинских услуг (приложение №1), а «Государственный заказчик» [Медико-санитарная часть №59] обязуется принять и оплатить стоимость этих услуг в соответствие с настоящими условиями государственного контракта. Место оказания услуг — «ФЦССХ имени Суханова (ул. Маршала Жукова, 35)», — сказан в госконтракте.
Общая стоимость услуг, который окажет федеральный сосудистый центр, медицинских составляет 200 000 рублей. Аналогичные контракты на сотни тысяч рублей медсанчасть №59 и ФЦССХ имени Суханова заключали в 2024 году.
Также URA.RU писало о том, что в пермских колониях катастрофически не хватает врачей и медсестер. Так, ИК №2 в Соликамске более, известная как «Белый лебедь», не смогла найти врачей для медосмотра осужденных.
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