Пермские банки начали продавать доллары нового образца

В Перми стало проще покупать доллары нового образца, которые были выпущены после 2013 года. Валюту можно найти сразу в нескольких отделениях банков. Корреспондент URA.RU посетил офисы банков и выяснил, где продают новые доллары.
«Есть 300 долларов нового образца», — сообщила кассир одного из отделений «Сбера». Также валюта в размере не менее 100 долларов была в «Форабанке» и «Финаме». В этих банках американскую валюту продают по курсу от 91,30 рубля.
Также доллары нового образца можно купить в отделениях «Совкомбанка». В офисы банка их периодически продают клиенты, поэтому валюта появляется в кассах. Если в момент обращения новых долларов нет, их можно заказать, рассказали URA.RU в пресс-службе «Совкомбанка».
Но американскую валюту продают далеко не везде. Журналист агентства посетил отделения «Экспобанка», «Альфа банка» и ВТБ. В них новых долларов не оказалось.
В Перми проблемы с покупкой долларов нового образца началась осенью 2024 года. Тогда их выдавали только в одном банке и в ограниченном количестве. Проблема обострилась в январе 2025 года, когда новых долларов не оказалось ни в одном пермском банке. Несмотря на ажиотаж вокруг купюр, турагенты отмечают, что за рубежом принимают и старые, и новые доллары. Но заграничные обменные пункты берут старые по менее выгодному курсу.
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