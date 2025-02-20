20 февраля 2025

В Перми масленичные гуляния пройдут на набережной

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермь готовится к масленичной неделе
Пермь готовится к масленичной неделе Фото:

Широкую Масленицу в Перми будут отмечать во всех районах города. Но основные гуляния пройдут на набережной Камы, рассказали в мэрии.

«Кульминацией Масленицы в краевой столице станет большой праздник на набережной Камы», — говорится на сайте администрации Перми. Подробная программа пока в разработке.

2 марта народные гуляния пройдут также в саду имени Миндовского, парке «Счастье есть» и парке имени Чехова. Отдельные программы состоятся в «Сквере на Торфянке» в Курье и на площади клуба «Юбилейный» в Новых Лядах.

Масленичная неделя стартует уже 24 февраля. С понедельника, как ранее рассказывало URA.RU, в Перми начнется масштабный фестиваль искусств «Вокруг да около». Все мероприятия пройдут близ улицы Сибирской — в старинных пермских особняках. В течение недели пермяков ждут концерты, экскурсии, мастер-классы, лекции. 

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Широкую Масленицу в Перми будут отмечать во всех районах города. Но основные гуляния пройдут на набережной Камы, рассказали в мэрии. «Кульминацией Масленицы в краевой столице станет большой праздник на набережной Камы», — говорится на сайте администрации Перми. Подробная программа пока в разработке. 2 марта народные гуляния пройдут также в саду имени Миндовского, парке «Счастье есть» и парке имени Чехова. Отдельные программы состоятся в «Сквере на Торфянке» в Курье и на площади клуба «Юбилейный» в Новых Лядах. Масленичная неделя стартует уже 24 февраля. С понедельника, как ранее рассказывало URA.RU, в Перми начнется масштабный фестиваль искусств «Вокруг да около». Все мероприятия пройдут близ улицы Сибирской — в старинных пермских особняках. В течение недели пермяков ждут концерты, экскурсии, мастер-классы, лекции. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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