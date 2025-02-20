В Перми масленичные гуляния пройдут на набережной

Широкую Масленицу в Перми будут отмечать во всех районах города. Но основные гуляния пройдут на набережной Камы, рассказали в мэрии.
«Кульминацией Масленицы в краевой столице станет большой праздник на набережной Камы», — говорится на сайте администрации Перми. Подробная программа пока в разработке.
2 марта народные гуляния пройдут также в саду имени Миндовского, парке «Счастье есть» и парке имени Чехова. Отдельные программы состоятся в «Сквере на Торфянке» в Курье и на площади клуба «Юбилейный» в Новых Лядах.
Масленичная неделя стартует уже 24 февраля. С понедельника, как ранее рассказывало URA.RU, в Перми начнется масштабный фестиваль искусств «Вокруг да около». Все мероприятия пройдут близ улицы Сибирской — в старинных пермских особняках. В течение недели пермяков ждут концерты, экскурсии, мастер-классы, лекции.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!