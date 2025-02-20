На борту самолета умер режиссер театра «Факел» Кононов

В возрасте 77 лет скончался заслуженный работник культуры России, режиссер и глава ангарского театра «Факел» Александр Кононов. Это случилось после продолжительной болезни, передает пресс-служба народного театрального объединения.
«На 78-м году жизни после продолжительной болезни скончался наш незаменимый режиссер, руководитель и идейный вдохновитель Александр Кононов. Театр выражает соболезнования семье Александра Ивановича, это невосполнимая утрата», — написано на странице «Факела» в соцсети «ВКонтакте».
Кононов возглавил театр в 1981 год. Он также являлся президентом международного фестиваля «Сибирская рампа». Время и место прощания с Александром Ивановичем пообещали огласить позднее.
Информацию о смерти выдающегося деятеля культуры подтвердила пресс-служба «Аэрофлота». По данным перевозчика, борт, летевший из Москвы в Иркутск утром 20 февраля, вернулся в Шереметьево из-за того, что одному из пассажиров стало плохо. В аэропорту мужчину передали бригаде медиков, которые засвидетельствовали смерть.
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