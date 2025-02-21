В Пермском крае резко выросло количество майнеров

Пермский край вошел в топ-5 регионов по приросту майнинговых ферм
© Служба новостей «URA.RU»
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Крипторынок в Прикамье – один из самых быстрорастущих в стране
Крипторынок в Прикамье – один из самых быстрорастущих в стране Фото:

Пермский край оказался на 5 месте в РФ по приросту новых майнинговых ферм. За год показатель увеличился на 30%.

«Наиболее быстро развивающимися крипторынками в стране стали Тюменская (+49%), Свердловская (+42%) и Челябинская области (+32%). Также Ханты-Мансийский автономный округ (+36%)», — поделились данными аналитики ПАО «МТС».

Всего на начало 2025 года в России выявлено свыше 130,5 тысяч майнинговых ферм. Это на 7% больше, чем в 2024 году. Их наибольшая концентрация зафиксирована в Иркутской, Самарской и в Московской областях, Москве и Башкортостане.

Наиболее активно в стране добывают Bitcoin. На него приходится 90% мощностей. А также Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero. Самые пиковые месяцы по загрузке ферм — май, февраль и октябрь прошлого года.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк выплатит ресурсоснабжающей компании 2,5 млн рублей за незаконную ферму майнинга. Он нелегально подключился к электросетям и добывал криптовалюту. 

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Пермский край оказался на 5 месте в РФ по приросту новых майнинговых ферм. За год показатель увеличился на 30%. «Наиболее быстро развивающимися крипторынками в стране стали Тюменская (+49%), Свердловская (+42%) и Челябинская области (+32%). Также Ханты-Мансийский автономный округ (+36%)», — поделились данными аналитики ПАО «МТС». Всего на начало 2025 года в России выявлено свыше 130,5 тысяч майнинговых ферм. Это на 7% больше, чем в 2024 году. Их наибольшая концентрация зафиксирована в Иркутской, Самарской и в Московской областях, Москве и Башкортостане. Наиболее активно в стране добывают Bitcoin. На него приходится 90% мощностей. А также Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero. Самые пиковые месяцы по загрузке ферм — май, февраль и октябрь прошлого года. Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк выплатит ресурсоснабжающей компании 2,5 млн рублей за незаконную ферму майнинга. Он нелегально подключился к электросетям и добывал криптовалюту. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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