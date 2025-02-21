В Пермском крае резко выросло количество майнеров

Пермский край оказался на 5 месте в РФ по приросту новых майнинговых ферм. За год показатель увеличился на 30%.
«Наиболее быстро развивающимися крипторынками в стране стали Тюменская (+49%), Свердловская (+42%) и Челябинская области (+32%). Также Ханты-Мансийский автономный округ (+36%)», — поделились данными аналитики ПАО «МТС».
Всего на начало 2025 года в России выявлено свыше 130,5 тысяч майнинговых ферм. Это на 7% больше, чем в 2024 году. Их наибольшая концентрация зафиксирована в Иркутской, Самарской и в Московской областях, Москве и Башкортостане.
Наиболее активно в стране добывают Bitcoin. На него приходится 90% мощностей. А также Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero. Самые пиковые месяцы по загрузке ферм — май, февраль и октябрь прошлого года.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк выплатит ресурсоснабжающей компании 2,5 млн рублей за незаконную ферму майнинга. Он нелегально подключился к электросетям и добывал криптовалюту.
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