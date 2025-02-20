В Пермском крае 70% площадей в строящихся домах остаются нераспроданными

В Прикамье на текущий момент в стадии незавершенного строительства находится 1,8 млн квадратных метров жилья. Из всего этого объема чуть меньше трети (30%) — это проданные квартиры. Еще 70% — это квартиры, которые либо находятся в стадии активной реализации, либо вовсе не были предложены на рынке. Об этом рассказал исполнительный директор ассоциации «Пермские строители» Борис Николаев.
«В объектах, которые собираются ввести в 2025 году, продано порядка 55% квартир. Процент реализации по новостройкам, которые будут построены в 2026-ом — около 25%. Видим, что средний процент реализации — 30. При этом средний процент строительной готовности объектов — порядка 40%», — пояснил Борис Николаев в беседе с «РБК-Пермь».
По словам эксперта, в предыдущие годы темпы продаж ненамного, но все же опережали строительную готовность. Сейчас ситуация иная. И, хотя наблюдается тенденция к ухудшению с точки зрения динамики продаж, далека от критической, считает Николаев.
Ранее URA.RU писало о проблемном доме на Карпинского в Перми. У долгостроя сменился подрядчик, а советник губернатора Пермского края по вопросам строительства Павел Черепанов призвал как можно скорее приступить к работе на объекте. Также у недостроенной высотки по Екатерининской появился шанс на развитие. Новый владелец собирается отвести часть площадей под апартаменты высокого качества. О прочих зданиях, от которых прикамские бизнесмены все никак не могут избавить — узнаете из публикации URA.RU.
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