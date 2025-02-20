20 февраля 2025

Туроператоры продлили полеты из Перми в Египет и Турцию

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки могут летать в Египет круглый год
Пермяки могут летать в Египет круглый год Фото:

Из Перми на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада полетную программу продлили до января 2026 года. Улететь в Анталью (Турция) можно на прямом рейсе до конца октября 2025 года. Такая информация опубликована на сайте Tourvisor.

«Даты вылетов из Перми в Шарм-эль-Шейх продлены до 26 января 2026 года, Хургаду — до 6 января 2026 года, Анталью — до 31 октября 2025 года», — сказано на сайте. Раньше полеты в Египет стояли только до конца декабря 2025 года, а в Турцию до 24 октября.

Стоимость туров в Шарм-эль-Шейх начинается от 60,4 тысячи рублей на человека,  Хургаду — от 55,7 тысячи рублей. За отдых в Турции придется заплатить от 57 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказало, что из Перми вылетел первый рейс в Турцию в 2025 году. Он вызвал ажиотаж у туристов.

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Из Перми на египетские курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада полетную программу продлили до января 2026 года. Улететь в Анталью (Турция) можно на прямом рейсе до конца октября 2025 года. Такая информация опубликована на сайте Tourvisor. «Даты вылетов из Перми в Шарм-эль-Шейх продлены до 26 января 2026 года, Хургаду — до 6 января 2026 года, Анталью — до 31 октября 2025 года», — сказано на сайте. Раньше полеты в Египет стояли только до конца декабря 2025 года, а в Турцию до 24 октября. Стоимость туров в Шарм-эль-Шейх начинается от 60,4 тысячи рублей на человека,  Хургаду — от 55,7 тысячи рублей. За отдых в Турции придется заплатить от 57 тысяч рублей. Ранее URA.RU рассказало, что из Перми вылетел первый рейс в Турцию в 2025 году. Он вызвал ажиотаж у туристов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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