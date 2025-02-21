Пермским новостным порталом стал владеть федеральный рекламный холдинг

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Федеральная компания зарегистрировала на себя пермский новостной портал
Федеральная компания зарегистрировала на себя пермский новостной портал Фото:

Федеральный медиахолдинг Maer зарегистрировал на себя 80% долей «ПремьерМедиаИнвест», в которое входит пермский портал Properm. Такие данные опубликованы в «Спарк-Интерфакс».

«20 февраля 2025 года на ООО „Маер Групп“ было зарегистрировано 80% долей ООО „ПремьерМедиаИнвест“. Остальные 20% остались на балансе общества», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «Спарк-Интерфакс.

Уточняется, что Properm является частью холдинга 1MI, которым владеет «ПремьерМедиаИнвест». В этот холдинг пермское СМИ вошло в 2021 году.

Федеральный медиахолдинг Maer занимается наружной и диджитал-рекламой. Также компания работает в направлении событийного маркетинга.

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Федеральный медиахолдинг Maer зарегистрировал на себя 80% долей «ПремьерМедиаИнвест», в которое входит пермский портал Properm. Такие данные опубликованы в «Спарк-Интерфакс». «20 февраля 2025 года на ООО „Маер Групп“ было зарегистрировано 80% долей ООО „ПремьерМедиаИнвест“. Остальные 20% остались на балансе общества», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «Спарк-Интерфакс. Уточняется, что Properm является частью холдинга 1MI, которым владеет «ПремьерМедиаИнвест». В этот холдинг пермское СМИ вошло в 2021 году. Федеральный медиахолдинг Maer занимается наружной и диджитал-рекламой. Также компания работает в направлении событийного маркетинга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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