Пермским новостным порталом стал владеть федеральный рекламный холдинг

Федеральный медиахолдинг Maer зарегистрировал на себя 80% долей «ПремьерМедиаИнвест», в которое входит пермский портал Properm. Такие данные опубликованы в «Спарк-Интерфакс».
«20 февраля 2025 года на ООО „Маер Групп“ было зарегистрировано 80% долей ООО „ПремьерМедиаИнвест“. Остальные 20% остались на балансе общества», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на «Спарк-Интерфакс.
Уточняется, что Properm является частью холдинга 1MI, которым владеет «ПремьерМедиаИнвест». В этот холдинг пермское СМИ вошло в 2021 году.
Федеральный медиахолдинг Maer занимается наружной и диджитал-рекламой. Также компания работает в направлении событийного маркетинга.
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