20 февраля 2025

«Праздник детей и стариков»: пермяки высказали свое отношение к Масленице

В Перми Масленицу праздником считают 40% горожан
© Служба новостей «URA.RU»
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Всего четверть горожан регулярно принимает участие в сожжении чучела
Всего четверть горожан регулярно принимает участие в сожжении чучела Фото:

Только 40% жителей Перми празднуют Масленицу ежегодно. Среди основных ценителей события выделяются две группы, это люди моложе 24 лет и — старше 65-и, указано в отчете аналитиков сервиса «Авито Товары». Исследование имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«В Перми всегда отмечают Масленицу 40% опрошенных, и этот год не станет для них исключением. Самые большие любители праздника — респонденты младше 24 лет (53%) и старше 65 лет (52%). Еще 39% ответили, что отметят Масленицу, если у них будет подходящее настроение. Не будут праздновать вовсе — 16% пермяков», — свидетельствуют данные отчета.

При этом традицию готовить и есть блины соблюдают 87% опрошенных. Посещают ярмарки и другие народные гулянья 37%, просят прощение в Прощенное воскресенье 34%. Четверть жителей Перми (28%) сжигают чучело Масленицы, ходят в гости 23%, а принимают гостей — 19% респондентов.

Ранее URA.RU писало, что в канун Масленицы резко подорожали ингредиенты для блинов. Власти Прикамья запретили продавать алкоголь в праздничные дни. В Хохловке Масленицу собираются сжигать под звон колоколов. А том, как в других уголках регион будут отмечать масленичную неделю — узнаете из публикации URA.RU.

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Только 40% жителей Перми празднуют Масленицу ежегодно. Среди основных ценителей события выделяются две группы, это люди моложе 24 лет и — старше 65-и, указано в отчете аналитиков сервиса «Авито Товары». Исследование имеется в распоряжении редакции URA.RU. «В Перми всегда отмечают Масленицу 40% опрошенных, и этот год не станет для них исключением. Самые большие любители праздника — респонденты младше 24 лет (53%) и старше 65 лет (52%). Еще 39% ответили, что отметят Масленицу, если у них будет подходящее настроение. Не будут праздновать вовсе — 16% пермяков», — свидетельствуют данные отчета. При этом традицию готовить и есть блины соблюдают 87% опрошенных. Посещают ярмарки и другие народные гулянья 37%, просят прощение в Прощенное воскресенье 34%. Четверть жителей Перми (28%) сжигают чучело Масленицы, ходят в гости 23%, а принимают гостей — 19% респондентов. Ранее URA.RU писало, что в канун Масленицы резко подорожали ингредиенты для блинов. Власти Прикамья запретили продавать алкоголь в праздничные дни. В Хохловке Масленицу собираются сжигать под звон колоколов. А том, как в других уголках регион будут отмечать масленичную неделю — узнаете из публикации URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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