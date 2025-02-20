Сотрудник автосалона украл 8 млн рублей и пытался их вернуть через ставки

Специалист отдела выкупа пермского салона «Автопрестиж-полюс» Станислав Чудинов украл у компании 8 млн рублей. Он брал деньги на покупку машин Mitsubishi Outlander, брал автомобили дешевле, а разницу оставлял себе. Об этом сообщили в группе Ленинского районного суда Перми в соцсети «ВКонтакте».
«С августа 2023 года по июнь 2024 года Чудинов искал в интернете машины Mitsubishi, чтобы выкупить их для автосалона. Мужчина получал деньги в бухгалтерии, а часть из них присваивал. Ему удалось похитить 8 млн рублей», — сказано в сообщении.
На суде Чудинов признал свою вину. Также он уточнил, что поставлял в автосалон не только Mitsubishi, но и другие машины. Деньги, выданные в бухгалтерии, он тратил на уже купленные машины. Понимая, что ему не хватает на новые автомобили, мужчина делал ставки на спорт. Он планировал выиграть и потратить деньги на поставку новых Mitsubishi, но претерпел неудачу. Чудинова отправили в колонию на три года, а также обязали 6,9 млн рублей. Остальную часть долга он вернул компании ранее.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!