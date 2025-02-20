20 февраля 2025

В Перми на время перекроют улицу Карпинского

© Служба новостей «URA.RU»
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Запрет будет действовать с 21 по 24 февраля
Запрет будет действовать с 21 по 24 февраля Фото:

В Перми временно запретят движение транспорта по участку улицы Карпинского. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта.

«С 23:00 21 февраля до 7:00 24 февраля временно запрещено движение транспорта по участку улицы Карпинского от улицы Пашийской до улицы Льва Толстого. Ограничение вводится в связи с переустройством сетей водоснабжения при реконструкции улицы Карпинского», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на восемь месяцев продлили перекрытие участка улицы Пермской. Ограничение будет действовать до 1 октября 2025 года.

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В Перми временно запретят движение транспорта по участку улицы Карпинского. Об этом сообщается в telegram-канале краевого министерства транспорта. «С 23:00 21 февраля до 7:00 24 февраля временно запрещено движение транспорта по участку улицы Карпинского от улицы Пашийской до улицы Льва Толстого. Ограничение вводится в связи с переустройством сетей водоснабжения при реконструкции улицы Карпинского», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми на восемь месяцев продлили перекрытие участка улицы Пермской. Ограничение будет действовать до 1 октября 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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