Житель Новосибирска перестал дышать после пластики носа

18 ноября 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Хирурги частной клиники в Новосибирске уменьшили нос пациенту практически на половину и тот не может дышать, передает Shot Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Новосибирске мужчина захотел сделать пластику носа, для чего обратился в местную клинику. Однако после операции пациент обнаружил, что хирург уменьшил его ноздри вдвое, в связи с чем мужчине теперь трудно дышать. Об этом сообщает Shot проверка. «Житель Новосибирска, 39-летний Станислав, хотел исправить небольшую кривизну носа и обратился в местную клинику „Ависмед“. Ожидания драматически разошлись с реальностью — вместо прямого носа Станислав обнаружил у себя на лице нечто, больше похожее на свиной пятачок. Хирург уменьшил размер его ноздрей в два раза и мужчина теперь не может нормально дышать», — отмечают авторы telegram-канала. Сообщение передает Life.ru . По их словам, детали операции пациенту сообщили только после того, как тот провел оплату в 320 тысяч рублей. Также в клинике рассказали, что горожанину потребуется еще несколько серьезных процедур. Сейчас мужчина не может дышать без расширителей для ноздрей. Сам он практически не выходит из дома и даже не может найти работу. В самой клинике Станиславу также сказали, что не будут ничего исправлять. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новосибирске мужчина захотел сделать пластику носа, для чего обратился в местную клинику. Однако после операции пациент обнаружил, что хирург уменьшил его ноздри вдвое, в связи с чем мужчине теперь трудно дышать. Об этом сообщает Shot проверка. «Житель Новосибирска, 39-летний Станислав, хотел исправить небольшую кривизну носа и обратился в местную клинику „Ависмед“. Ожидания драматически разошлись с реальностью — вместо прямого носа Станислав обнаружил у себя на лице нечто, больше похожее на свиной пятачок. Хирург уменьшил размер его ноздрей в два раза и мужчина теперь не может нормально дышать», — отмечают авторы telegram-канала. Сообщение передает Life.ru. По их словам, детали операции пациенту сообщили только после того, как тот провел оплату в 320 тысяч рублей. Также в клинике рассказали, что горожанину потребуется еще несколько серьезных процедур. Сейчас мужчина не может дышать без расширителей для ноздрей. Сам он практически не выходит из дома и даже не может найти работу. В самой клинике Станиславу также сказали, что не будут ничего исправлять.