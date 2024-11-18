Житель Новосибирска перестал дышать после пластики носа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хирургическая операция в Окружном кардиологическом диспансере «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии». Сургут, операция, хирургия, руки хирурга
Хирурги частной клиники в Новосибирске уменьшили нос пациенту практически на половину и тот не может дышать, передает Shot Фото:

В Новосибирске мужчина захотел сделать пластику носа, для чего обратился в местную клинику. Однако после операции пациент обнаружил, что хирург уменьшил его ноздри вдвое, в связи с чем мужчине теперь трудно дышать. Об этом сообщает Shot проверка.

«Житель Новосибирска, 39-летний Станислав, хотел исправить небольшую кривизну носа и обратился в местную клинику „Ависмед“. Ожидания драматически разошлись с реальностью — вместо прямого носа Станислав обнаружил у себя на лице нечто, больше похожее на свиной пятачок. Хирург уменьшил размер его ноздрей в два раза и мужчина теперь не может нормально дышать», — отмечают авторы telegram-канала. Сообщение передает Life.ru.

По их словам, детали операции пациенту сообщили только после того, как тот провел оплату в 320 тысяч рублей. Также в клинике рассказали, что горожанину потребуется еще несколько серьезных процедур. Сейчас мужчина не может дышать без расширителей для ноздрей. Сам он практически не выходит из дома и даже не может найти работу. В самой клинике Станиславу также сказали, что не будут ничего исправлять.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новосибирске мужчина захотел сделать пластику носа, для чего обратился в местную клинику. Однако после операции пациент обнаружил, что хирург уменьшил его ноздри вдвое, в связи с чем мужчине теперь трудно дышать. Об этом сообщает Shot проверка. «Житель Новосибирска, 39-летний Станислав, хотел исправить небольшую кривизну носа и обратился в местную клинику „Ависмед“. Ожидания драматически разошлись с реальностью — вместо прямого носа Станислав обнаружил у себя на лице нечто, больше похожее на свиной пятачок. Хирург уменьшил размер его ноздрей в два раза и мужчина теперь не может нормально дышать», — отмечают авторы telegram-канала. Сообщение передает Life.ru. По их словам, детали операции пациенту сообщили только после того, как тот провел оплату в 320 тысяч рублей. Также в клинике рассказали, что горожанину потребуется еще несколько серьезных процедур. Сейчас мужчина не может дышать без расширителей для ноздрей. Сам он практически не выходит из дома и даже не может найти работу. В самой клинике Станиславу также сказали, что не будут ничего исправлять.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...