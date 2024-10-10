Пермские власти закупят в лизинг автобусы на миллиарды рублей

МУП «Пермгорэлектротранс» через электронный аукцион закупает 59 автобусов в лизинг. Общая сумма закупки составляет почти два миллиарда рублей.
«Услуги финансовой аренды (лизинга) автобусов пассажирских. 35 автобусов особо большого класса, 18 автобусов большого класса и шесть автобусов малого класса. Они должны быть новыми, изготовленными не ранее 2024 года. Срок поставки — с 1 по 10 декабря 2024 года», — говорится в техзаданиях. Документы имеются в распоряжении редакции URA.RU.
Автобусы должны быть низкопольными, иметь противоскользящее покрытие, датчики температуры воздуха в салоне, системы видеонаблюдения и контроля режима труда и отдыха водителя и обладать рядом других характеристик. Все транспортные средства должны работать на газовом топливе.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Перми подвели итоги торгов на обслуживание еще семи автобусных маршрутов. Маршруты №27, 45, 50, 71 и 82 будет обслуживать МУП «Пермгорэлектротранс».
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