Челябинского «решалу», за которого вступился Соловьев, отпустили из СИЗО домой

Челябинскому бизнесмену Свиридову смягчили меру пресечения

20 ноября 2024 в 16:24 Размер текста - 17 +

Александр Свиридов отправлен под домашний арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Дело о взятках на строительстве челябинских дорог Бизнесмена-решалу из Челябинска Александра Свиридова, обвиняемого в мошенничестве, 20 ноября отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU сообщила адвокат Алла Брагина. «Сегодня Тракторозаводский суд изменил меру пресечения Свиридову. Из СИЗО его отпустили под домашний арест», — сообщила URA.RU Брагина. Ранее за Свиридова вступился телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, у бизнесмена куча проблем со здоровьем, в условиях СИЗО он может умереть. Свиридов был задержан в конце апреля. С тех пор он находился в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве и связывают с ОПГ дорожников, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Про роль Свиридова в преступной цепочке рассказали другие участники схемы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бизнесмена-решалу из Челябинска Александра Свиридова, обвиняемого в мошенничестве, 20 ноября отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU сообщила адвокат Алла Брагина. «Сегодня Тракторозаводский суд изменил меру пресечения Свиридову. Из СИЗО его отпустили под домашний арест», — сообщила URA.RU Брагина. Ранее за Свиридова вступился телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, у бизнесмена куча проблем со здоровьем, в условиях СИЗО он может умереть. Свиридов был задержан в конце апреля. С тех пор он находился в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве и связывают с ОПГ дорожников, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Про роль Свиридова в преступной цепочке рассказали другие участники схемы.