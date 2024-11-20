Челябинского «решалу», за которого вступился Соловьев, отпустили из СИЗО домой

Челябинскому бизнесмену Свиридову смягчили меру пресечения
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Судебное заседание по делу экс-главы Кетовского района Носкова Александра. Курган, домашний арест, браслет фсин, электронный браслет
Александр Свиридов отправлен под домашний арест Фото:
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Бизнесмена-решалу из Челябинска Александра Свиридова, обвиняемого в мошенничестве, 20 ноября отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU сообщила адвокат Алла Брагина.

«Сегодня Тракторозаводский суд изменил меру пресечения Свиридову. Из СИЗО его отпустили под домашний арест», — сообщила URA.RU Брагина.

Ранее за Свиридова вступился телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, у бизнесмена куча проблем со здоровьем, в условиях СИЗО он может умереть.

Свиридов был задержан в конце апреля. С тех пор он находился в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве и связывают с ОПГ дорожников, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Про роль Свиридова в преступной цепочке рассказали другие участники схемы.

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Бизнесмена-решалу из Челябинска Александра Свиридова, обвиняемого в мошенничестве, 20 ноября отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU сообщила адвокат Алла Брагина. «Сегодня Тракторозаводский суд изменил меру пресечения Свиридову. Из СИЗО его отпустили под домашний арест», — сообщила URA.RU Брагина. Ранее за Свиридова вступился телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, у бизнесмена куча проблем со здоровьем, в условиях СИЗО он может умереть. Свиридов был задержан в конце апреля. С тех пор он находился в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве и связывают с ОПГ дорожников, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Про роль Свиридова в преступной цепочке рассказали другие участники схемы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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