Челябинского «решалу», за которого вступился Соловьев, отпустили из СИЗО домой

Бизнесмена-решалу из Челябинска Александра Свиридова, обвиняемого в мошенничестве, 20 ноября отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом URA.RU сообщила адвокат Алла Брагина.
«Сегодня Тракторозаводский суд изменил меру пресечения Свиридову. Из СИЗО его отпустили под домашний арест», — сообщила URA.RU Брагина.
Ранее за Свиридова вступился телеведущий Владимир Соловьев. По его словам, у бизнесмена куча проблем со здоровьем, в условиях СИЗО он может умереть.
Свиридов был задержан в конце апреля. С тех пор он находился в СИЗО. Его обвиняют в мошенничестве и связывают с ОПГ дорожников, предполагаемым лидером которой является гендиректор ООО ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» Нвер Колозян. Про роль Свиридова в преступной цепочке рассказали другие участники схемы.
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