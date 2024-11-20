В Челябинске сорвались торги по продаже недостроенного отеля на Северо-Западе. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торги по продаже недостроенного отеля должны были пройти 19 ноября
Торги по продаже недостроенного отеля должны были пройти 19 ноября Фото:

Власти Челябинска в очередной раз не смогли продать недостроенный отель на Северо-Западе. Объект был изъят по суду у ООО «Каскад». Стартовая цена лота с момента предыдущих торгов оставалась прежней — 22 млн 981 тысяча рублей. На аукцион не была подано ни одной заявки, сообщается на сайте мэрии.

«Начальная цена предмета аукциона составила 22 миллиона 981 тысячу рублей, в том числе НДС 20%. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не была подана ни одна заявка», — сообщается на сайте.

На продажу был выставлен недострой площадью 8 665 квадратных метров со степенью готовности объекта 15%. Он расположен на землях, предназначенных под размещение объектов многофункционального назначения и гостиниц квартирного типа.

Это уже восьмой аукцион по продаже недостроенного здания. Очередные торги по продаже недостроенного отеля должны были пройти 19 ноября.

Аукцион не состоялся, поскольку не была подана ни одна заявка
Аукцион не состоялся, поскольку не была подана ни одна заявка
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Челябинска в очередной раз не смогли продать недостроенный отель на Северо-Западе. Объект был изъят по суду у ООО «Каскад». Стартовая цена лота с момента предыдущих торгов оставалась прежней — 22 млн 981 тысяча рублей. На аукцион не была подано ни одной заявки, сообщается на сайте мэрии. «Начальная цена предмета аукциона составила 22 миллиона 981 тысячу рублей, в том числе НДС 20%. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не была подана ни одна заявка», — сообщается на сайте. На продажу был выставлен недострой площадью 8 665 квадратных метров со степенью готовности объекта 15%. Он расположен на землях, предназначенных под размещение объектов многофункционального назначения и гостиниц квартирного типа. Это уже восьмой аукцион по продаже недостроенного здания. Очередные торги по продаже недостроенного отеля должны были пройти 19 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...