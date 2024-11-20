Власти Челябинска в очередной раз не смогли продать недостроенный отель на Северо-Западе. Объект был изъят по суду у ООО «Каскад». Стартовая цена лота с момента предыдущих торгов оставалась прежней — 22 млн 981 тысяча рублей. На аукцион не была подано ни одной заявки, сообщается на сайте мэрии.
«Начальная цена предмета аукциона составила 22 миллиона 981 тысячу рублей, в том числе НДС 20%. По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не была подана ни одна заявка», — сообщается на сайте.
На продажу был выставлен недострой площадью 8 665 квадратных метров со степенью готовности объекта 15%. Он расположен на землях, предназначенных под размещение объектов многофункционального назначения и гостиниц квартирного типа.
Это уже восьмой аукцион по продаже недостроенного здания. Очередные торги по продаже недостроенного отеля должны были пройти 19 ноября.
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