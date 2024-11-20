Первый замглавы АНО «Диалог Регионы»: журналистов нужно учить фактчекингу

Для журналистов в рамках курса в университете важно ввести дисциплину по фактчекингу. Это поможет сократить число публикуемой недостоверной информации в интернете. Об этом рассказал URA.RU первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин в рамках международного форума «Диалог о фейках 2.0».
«Для журналистов я бы подумал о введении в рамках курса журналистики отдельной дисциплины по фактчекингу. Потому что часто журналисты в погоне за оперативностью публикуют непроверенную информацию. Таким образом они тоже участвуют в распространении фейков», — отметил Истомин.
В разговоре с URA.RU он также поделился мнением о том, что маркировка информации в интернете может помочь в борьбе с фейками. В первую очередь эта мера, по его мнению, необходима для текстов, фото и видео, сгенерированных нейросетью, и ложных данных.
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