Маркировка информации в России может помочь в борьбе с фейками

20 ноября 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Маркировка информации, созданной искусственным интеллектом, может помочь в борьбе с фейками, считает первый замглавы АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин Фото: Георгий Бергал © URA.RU Маркировка информации, созданной с помощью искусственного интеллекта, и ложных данных в интернете может помочь в борьбе с распространением фейков в России. Таким мнением с URA.RU поделился первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин в рамках международного форума «Диалог о фейках 2.0». «Такой опыт уже есть в Китае. Например, если вы публикуете что-то, созданное нейросетями, и не маркируете, то за это предусмотрена ответственность. С дипфейками, с генерацией текста и со всеми подобными вещами так же. Плюс есть автоматизированные протоколы, когда недостоверная информация просто при появлении в соцсетях автоматически маркируется. Я думаю, это правильная история», — отметил Истомин. Международный форум, посвященный вопросам борьбы с фейками в России и в мире, проходит 20 ноября в Москве. В нем принимают участие свыше тысячи гостей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маркировка информации, созданной с помощью искусственного интеллекта, и ложных данных в интернете может помочь в борьбе с распространением фейков в России. Таким мнением с URA.RU поделился первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин в рамках международного форума «Диалог о фейках 2.0». «Такой опыт уже есть в Китае. Например, если вы публикуете что-то, созданное нейросетями, и не маркируете, то за это предусмотрена ответственность. С дипфейками, с генерацией текста и со всеми подобными вещами так же. Плюс есть автоматизированные протоколы, когда недостоверная информация просто при появлении в соцсетях автоматически маркируется. Я думаю, это правильная история», — отметил Истомин. Международный форум, посвященный вопросам борьбы с фейками в России и в мире, проходит 20 ноября в Москве. В нем принимают участие свыше тысячи гостей.