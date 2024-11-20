Маркировка информации в России может помочь в борьбе с фейками

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Виды Москвы. Москва , телефон в руках, смартфон в руке, пассажиры метро
Маркировка информации, созданной искусственным интеллектом, может помочь в борьбе с фейками, считает первый замглавы АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин Фото:

Маркировка информации, созданной с помощью искусственного интеллекта, и ложных данных в интернете может помочь в борьбе с распространением фейков в России. Таким мнением с URA.RU поделился первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин в рамках международного форума «Диалог о фейках 2.0».

«Такой опыт уже есть в Китае. Например, если вы публикуете что-то, созданное нейросетями, и не маркируете, то за это предусмотрена ответственность. С дипфейками, с генерацией текста и со всеми подобными вещами так же. Плюс есть автоматизированные протоколы, когда недостоверная информация просто при появлении в соцсетях автоматически маркируется. Я думаю, это правильная история», — отметил Истомин.

Международный форум, посвященный вопросам борьбы с фейками в России и в мире, проходит 20 ноября в Москве. В нем принимают участие свыше тысячи гостей.

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Маркировка информации, созданной с помощью искусственного интеллекта, и ложных данных в интернете может помочь в борьбе с распространением фейков в России. Таким мнением с URA.RU поделился первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин в рамках международного форума «Диалог о фейках 2.0». «Такой опыт уже есть в Китае. Например, если вы публикуете что-то, созданное нейросетями, и не маркируете, то за это предусмотрена ответственность. С дипфейками, с генерацией текста и со всеми подобными вещами так же. Плюс есть автоматизированные протоколы, когда недостоверная информация просто при появлении в соцсетях автоматически маркируется. Я думаю, это правильная история», — отметил Истомин. Международный форум, посвященный вопросам борьбы с фейками в России и в мире, проходит 20 ноября в Москве. В нем принимают участие свыше тысячи гостей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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