20 ноября 2024

На севере Прикамья снесут здание пожарной части

В Чердынском округе Прикамья снесут здание пожарной части
© Служба новостей «URA.RU»
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В Чердынском округе снесут здание пожарной части
В Чердынском округе снесут здание пожарной части Фото:

Власти Чердынского округа ищут подрядчика для сноса зданий пожарной части и котельной в поселке Керчевский. Начальная цена контракта составляет 1 015 267 рублей.

«При выполнении работ должен обеспечиваться периодический вывоз строительного мусора на объекты размещения отходов. Подрядчику необходимо учитывать, что отходы, образующиеся в процессе сноса домов, переходят в собственность Подрядчика с последующей ответственностью по ведению экологической отчетности и платежам за негативное воздействие на окружающую среду», — говорится в техзадании. Общая площадь зданий составляет 226.2 кв.м, срок выполнения работ — с 1 января по 31 августа 2025 года.

Ранее URA.RU рассказывало о поиске подрядчика для сноса зданий в Перми. Это необходимо для реконструкции шоссе Космонавтов на участке от улицы Свиязева до моста через Мулянку. 

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Власти Чердынского округа ищут подрядчика для сноса зданий пожарной части и котельной в поселке Керчевский. Начальная цена контракта составляет 1 015 267 рублей. «При выполнении работ должен обеспечиваться периодический вывоз строительного мусора на объекты размещения отходов. Подрядчику необходимо учитывать, что отходы, образующиеся в процессе сноса домов, переходят в собственность Подрядчика с последующей ответственностью по ведению экологической отчетности и платежам за негативное воздействие на окружающую среду», — говорится в техзадании. Общая площадь зданий составляет 226.2 кв.м, срок выполнения работ — с 1 января по 31 августа 2025 года. Ранее URA.RU рассказывало о поиске подрядчика для сноса зданий в Перми. Это необходимо для реконструкции шоссе Космонавтов на участке от улицы Свиязева до моста через Мулянку. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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