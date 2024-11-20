В Чердынском округе снесут здание пожарной части

Власти Чердынского округа ищут подрядчика для сноса зданий пожарной части и котельной в поселке Керчевский. Начальная цена контракта составляет 1 015 267 рублей.
«При выполнении работ должен обеспечиваться периодический вывоз строительного мусора на объекты размещения отходов. Подрядчику необходимо учитывать, что отходы, образующиеся в процессе сноса домов, переходят в собственность Подрядчика с последующей ответственностью по ведению экологической отчетности и платежам за негативное воздействие на окружающую среду», — говорится в техзадании. Общая площадь зданий составляет 226.2 кв.м, срок выполнения работ — с 1 января по 31 августа 2025 года.
Ранее URA.RU рассказывало о поиске подрядчика для сноса зданий в Перми. Это необходимо для реконструкции шоссе Космонавтов на участке от улицы Свиязева до моста через Мулянку.
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