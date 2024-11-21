Путин обсудил с Ираком глобальное сотрудничество

Владимир Путин переговорил с премьер-министром Ирака и обсудил энергетическое сотрудничество
Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани реализацию совместных проектов в сфере энергетики. Об этом рассказали в Кремле.
«Путин и премьер Ирака в телефонном разговоре обсудили реализацию крупных проектов в сфере энергетики», — уточнили в Кремле. Помимо этого страны также поговорили о совместных шагах в рамках организации ОПЕК+. Сообщение передает РИА Новости.
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