Путин обсудил с Ираком глобальное сотрудничество

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Владимир Путин на выставке "Россия" на ВДНХ. Москва, путин владимир
Владимир Путин переговорил с премьер-министром Ирака и обсудил энергетическое сотрудничество Фото:

Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани реализацию совместных проектов в сфере энергетики. Об этом рассказали в Кремле.

«Путин и премьер Ирака в телефонном разговоре обсудили реализацию крупных проектов в сфере энергетики», — уточнили в Кремле. Помимо этого страны также поговорили о совместных шагах в рамках организации ОПЕК+. Сообщение передает РИА Новости.

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Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани реализацию совместных проектов в сфере энергетики. Об этом рассказали в Кремле. «Путин и премьер Ирака в телефонном разговоре обсудили реализацию крупных проектов в сфере энергетики», — уточнили в Кремле. Помимо этого страны также поговорили о совместных шагах в рамках организации ОПЕК+. Сообщение передает РИА Новости.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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