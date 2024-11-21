Путин обсудил с Ираком глобальное сотрудничество

21 ноября 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Владимир Путин переговорил с премьер-министром Ирака и обсудил энергетическое сотрудничество Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани реализацию совместных проектов в сфере энергетики. Об этом рассказали в Кремле. «Путин и премьер Ирака в телефонном разговоре обсудили реализацию крупных проектов в сфере энергетики», — уточнили в Кремле. Помимо этого страны также поговорили о совместных шагах в рамках организации ОПЕК+. Сообщение передает РИА Новости. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани реализацию совместных проектов в сфере энергетики. Об этом рассказали в Кремле. «Путин и премьер Ирака в телефонном разговоре обсудили реализацию крупных проектов в сфере энергетики», — уточнили в Кремле. Помимо этого страны также поговорили о совместных шагах в рамках организации ОПЕК+. Сообщение передает РИА Новости.