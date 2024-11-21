«Портал времени» появится в Соликамске (Пермский край). Арт-объект на месте, где ранее располагалась часовня, строит священник Роман Щедров, рассказали в мэрии.
«Шестиметровая рама будет стоять на месте утраченной часовни, которая некогда была установлена в память о защитниках города от набегов вогулов. Новый арт-объект можно будет увидеть на Соляной версте у Богоявленской церкви. Его автором является отец Роман Щедров», — сообщила на странице администрации Соликамска в соцсети «ВКонтакте» заместитель начальника управления культуры мэрии Надежда Осипова.
Портал будет выполнен из лиственницы. При этом материал будет специально состарен. Арт-объект строят в рамках проекта «Туристский код. Центр города», который ранее стал победителем федерального проекта «Развитие туристской инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
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