В Соликамске на месте часовни священник строит «портал времени». Фото

Арт-объект «Портал времени» появится в Соликамске на месте часовни
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Поможет ли портал путешествовать во времени, узнаем после установки
Поможет ли портал путешествовать во времени, узнаем после установки Фото:

«Портал времени» появится в Соликамске (Пермский край). Арт-объект на месте, где ранее располагалась часовня, строит священник Роман Щедров, рассказали в мэрии.

«Шестиметровая рама будет стоять на месте утраченной часовни, которая некогда была установлена в память о защитниках города от набегов вогулов. Новый арт-объект можно будет увидеть на Соляной версте у Богоявленской церкви. Его автором является отец Роман Щедров», — сообщила на странице администрации Соликамска в соцсети «ВКонтакте» заместитель начальника управления культуры мэрии Надежда Осипова.

Портал будет выполнен из лиственницы. При этом материал будет специально состарен. Арт-объект строят в рамках проекта «Туристский код. Центр города», который ранее стал победителем федерального проекта «Развитие туристской инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Портал иготовлен из лиственницы
Портал иготовлен из лиственницы
Фото:

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«Портал времени» появится в Соликамске (Пермский край). Арт-объект на месте, где ранее располагалась часовня, строит священник Роман Щедров, рассказали в мэрии. «Шестиметровая рама будет стоять на месте утраченной часовни, которая некогда была установлена в память о защитниках города от набегов вогулов. Новый арт-объект можно будет увидеть на Соляной версте у Богоявленской церкви. Его автором является отец Роман Щедров», — сообщила на странице администрации Соликамска в соцсети «ВКонтакте» заместитель начальника управления культуры мэрии Надежда Осипова. Портал будет выполнен из лиственницы. При этом материал будет специально состарен. Арт-объект строят в рамках проекта «Туристский код. Центр города», который ранее стал победителем федерального проекта «Развитие туристской инфраструктуры» национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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