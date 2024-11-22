В ХМАО взлетели цены на квартиры в новостройках

В Сургуте (ХМАО) на конец ноября стоимость квартир в новостройках составила чуть более 178 тысячи рублей за квадратный метр. С начала года этот показатель вырос почти на 30%. Такие данные приводят аналитики сервиса Restate.
«Средняя цена квадратного метра квартир в новостройках по состоянию на 21 ноября составила 178 800 рублей. В январе 2024 года этот показатель находился на уровне 137 800 рублей. Рост составил 29,7%», — следует из статистики сервиса. При этом только за последние пару недель показатель вырос на 13,5%.
Повышение цен зафиксировано и квартир на вторичном рынке Сургута. За год стоимость квадратного метра в данном сегменте выросла чуть более чем на 6% и составила на конец ноября 131,9 тысячи рублей за квадратный метр.
Почти на 6,5% снизилась в Сургуте стоимость аренды однокомнатных квартир. В ноябре снять «однушку» в городе можно в среднем за 21,5 тысячи рублей. В Нижневартовске стартовые цены на такое жилье — около 18 тысяч.
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