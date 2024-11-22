22 ноября 2024

В ХМАО взлетели цены на квартиры в новостройках

© Служба новостей «URA.RU»
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С начала года рост цен на новые квартиры составил почти 30%
С начала года рост цен на новые квартиры составил почти 30% Фото:

В Сургуте (ХМАО) на конец ноября стоимость квартир в новостройках составила чуть более 178 тысячи рублей за квадратный метр. С начала года этот показатель вырос почти на 30%. Такие данные приводят аналитики сервиса Restate.

«Средняя цена квадратного метра квартир в новостройках по состоянию на 21 ноября составила 178 800 рублей. В январе 2024 года этот показатель находился на уровне 137 800 рублей. Рост составил 29,7%», — следует из статистики сервиса. При этом только за последние пару недель показатель вырос на 13,5%.

Повышение цен зафиксировано и квартир на вторичном рынке Сургута. За год стоимость квадратного метра в данном сегменте выросла чуть более чем на 6% и составила на конец ноября 131,9 тысячи рублей за квадратный метр.

Почти на 6,5% снизилась в Сургуте стоимость аренды однокомнатных квартир. В ноябре снять «однушку» в городе можно в среднем за 21,5 тысячи рублей. В Нижневартовске стартовые цены на такое жилье — около 18 тысяч.

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В Сургуте (ХМАО) на конец ноября стоимость квартир в новостройках составила чуть более 178 тысячи рублей за квадратный метр. С начала года этот показатель вырос почти на 30%. Такие данные приводят аналитики сервиса Restate. «Средняя цена квадратного метра квартир в новостройках по состоянию на 21 ноября составила 178 800 рублей. В январе 2024 года этот показатель находился на уровне 137 800 рублей. Рост составил 29,7%», — следует из статистики сервиса. При этом только за последние пару недель показатель вырос на 13,5%. Повышение цен зафиксировано и квартир на вторичном рынке Сургута. За год стоимость квадратного метра в данном сегменте выросла чуть более чем на 6% и составила на конец ноября 131,9 тысячи рублей за квадратный метр. Почти на 6,5% снизилась в Сургуте стоимость аренды однокомнатных квартир. В ноябре снять «однушку» в городе можно в среднем за 21,5 тысячи рублей. В Нижневартовске стартовые цены на такое жилье — около 18 тысяч.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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