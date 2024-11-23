Всех россиян за 10 лет обучат навыкам оказания первой помощи

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объявил о разработке концепции развития первой помощи в России до 2035 года. Основная задача новой концепции — обеспечить широкомасштабное обучение населения навыкам оказания первой помощи.
«Президент РФ Владимир Путин поставил задачу обеспечить более широкомасштабное обучение населения России навыкам оказания первой помощи. Для этого Минздрав России разрабатывает концепцию развития первой помощи в России до 2035 года», — сообщил Михаил Мурашко, его слова передали в telegram-канале Минздрава.
Мурашко подчеркнул, что целью новой концепции является не только обучение населения, но и снижение смертности от внешних причин через создание единой системы оказания первой помощи. В планы входит введение новых порядков оказания помощи, включая использование лекарств, но только для лиц, прошедших специальную подготовку, заключил глава Минздрава.
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