МИД РФ покажет шоковый контент по расстрелу ВСУ жителей Селидова

МИД России занимается сбором данных о нарушениях, которые совершили киевские силовики против мирных жителей Селидова в ДНР. Как сообщил посол по особым поручениям Родион Мирошник, после обработки информации Россия представит международным организациям подробные доказательства этих преступлений. Дипломат охарактеризовал их как «шоковый контент».
«Мы сейчас собираем все достоверные факты... Они должны быть соответствующим образом подготовлены — и вот этот шоковый контент, подготовленный в технологичном формате, и [будет] представлен на заседаниях различных международных организаций», — сказал Мирошник в беседе с ТАСС. Дипломат подчеркнул, что Россия потребует конкретных действий от мирового сообщества.
В Селидово ранее произошло жестокое убийство семьи из пяти человек военнослужащим ВСУ. Мирошник охарактеризовал события в поселении как «кровавую баню» и «вторую Бучу».
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