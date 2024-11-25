В Селидово расстреляли и сожгли семью из пятерых человек: карта СВО на 25 ноября

Российские силы добились успехов на купянском, краснолиманском и кураховском направлениях. В Селидово произошло жестокое убийство семьи из пяти человек от рук военнослужащего ВСУ. Украинские беспилотники атаковали Калужскую область, вызвав пожар на промпредприятии. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине на 25 ноября — в материале URA.RU.
Курское направление
Группировка «Север», по информации telegram-канала «Два майора» продолжает успешное наступление в области Новоивановки. Во время штурмовых операций была обнаружена группа пехоты ВСУ из пяти человек. В ходе боя четверо из них были нейтрализованы, а один взят в плен. Украинские военные попытались контратаковать с использованием штурмовой группы из восьми человек на БМП, двигаясь из Леонидово в сторону Новоивановки. Однако эта попытка провалилась.
Также сражения продолжаются в районах Николаево-Дарьино, Дарьино, Новоивановки, Берестков и Плехово. Ночью над регионом ПВО были перехвачены и сбиты семь украинских ракет и семь беспилотников самолетного типа. Днем ВСУ атаковали гражданский автомобиль в Льговском районе Курской области.
Купянское направление
Российские военные пересекли реку Оскол на лодках в 20 километрах к северу от Купянска и укрепились южнее Новомлынска, вблизи селения Двуречное. В то же время из самого Купянска поступают сведения об интенсивных боевых действиях.
Краснолиманское направление
Ведутся бои в Первомайском (Першотравневом) и Ивановке. Кроме того, столкновения продолжаются в районе Терн.
Кураховское направление
На север от реки Сухие Ялы ВС РФ продвинулись на участке шириной до семи километров и на глубину до трех километров, достигнув значительных успехов в Ильинке. Российские войска продвинулись на участке шириной до четырех километров и на глубину до 1,6 километра, приблизившись к окраинам Елизаветовки. В Трудовом ВС РФ пытаются взять под контроль центральную часть населенного пункта.
Подразделения ВСУ оказались в «огневом мешке» южнее Курахово, рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. Также идут бои в Романовке, Елизаветовка почти под контролем ВС РФ, начата зачистка. В Курахово продолжаются активные позиционные боестолкновения.
Времевское направление
Российская армия активно продвигается в сторону Великой Новоселки, формируя широкую линию наступления. ВС РФ успешно закрепились в восточной части Раздольного.
Запорожское направление
Запорожский фронт активизировался. Российские вооруженные силы вошли в Белогорье.
Покровское направление
Украинские военнослужащие в Селидово застрелили женщину, рассказал местный житель Владимир Романенко. Женщина поднялась в квартиру за документами и не вернулась. Ее зять обнаружил, что она была убита выстрелом в голову. Владимир также сообщил, что ранее украинский солдат расстрелял его семью из пяти человек и сжег останки.
Удары ВСУ
Над Калужской областью сбито не менее восьми беспилотников ВСУ самолетного типа, обломки упали на промышленный объект в Калуге. На утро пожар был локализован и потушен. Одновременно с этим, шесть дронов были уничтожены в Брянской области.
В Белгородской области, в селе Грузское Борисовского района, пострадал боец самообороны в результате сброса взрывных устройств с дронов. Под ударами также оказались села Графовка, Красная Яруга и Отрадное.
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