Мирошник: ВСУ повторили в Селидово «кровавую баню» в Буче

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Вооруженные силы Украины. stock, каска, шеврон, всу, stock
Жители подтвердили факты убийств мирных жителей в Селидово военными ВСУ, заявил Мирошник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

После начала обсуждений о мирных переговорах, украинское руководство попыталось организовать в Селидово провокацию по типу «Бучи-2». ВСУ устроили «кровавую баню», убив десятки мирных жителей. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Когда на Западе заговорили о мирных переговорах, у Зеленского начали готовить „Бучу-2“, но уже в Селидово», — передает слова Мирошника РИА Новости. Он добавил, что эвакуированные из города люди подтвердили факты убийства десятков жителей, предоставив их адреса, имена и описания действий украинских силовиков.

Предположительно, ВСУ пытались создать специальную картинку для западных СМИ, но их планы были сорваны приходом российских войск. Следствие будет разбираться в произошедшем, опираясь на показания очевидцев, которым удалось избежать гибели, заключил Мирошник.

В Селидово были обнаружены тела более десяти мирных жителей, расстрелянных ВСУ. По предварительным данным, они погибли не менее пяти недель назад. На некоторых телах видны следы пыток. Ранее жители Селидова рассказывали, что ВСУ расстреливали людей в домах. Минобороны РФ сообщило о взятии Селидова 29 октября. Город расположен в 40 километрах от Донецка.

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После начала обсуждений о мирных переговорах, украинское руководство попыталось организовать в Селидово провокацию по типу «Бучи-2». ВСУ устроили «кровавую баню», убив десятки мирных жителей. Об этом рассказал посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. «Когда на Западе заговорили о мирных переговорах, у Зеленского начали готовить „Бучу-2“, но уже в Селидово», — передает слова Мирошника РИА Новости. Он добавил, что эвакуированные из города люди подтвердили факты убийства десятков жителей, предоставив их адреса, имена и описания действий украинских силовиков. Предположительно, ВСУ пытались создать специальную картинку для западных СМИ, но их планы были сорваны приходом российских войск. Следствие будет разбираться в произошедшем, опираясь на показания очевидцев, которым удалось избежать гибели, заключил Мирошник. В Селидово были обнаружены тела более десяти мирных жителей, расстрелянных ВСУ. По предварительным данным, они погибли не менее пяти недель назад. На некоторых телах видны следы пыток. Ранее жители Селидова рассказывали, что ВСУ расстреливали людей в домах. Минобороны РФ сообщило о взятии Селидова 29 октября. Город расположен в 40 километрах от Донецка.
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