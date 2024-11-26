Использование игрушечного пистолета будет расцениваться как хулиганство

ВС: использование игрушечного оружия рискует стать поводом для уголовного дела
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Использование игрушечного оружия в общественных местах будет приравнено к хулиганству
Использование игрушечного оружия в общественных местах будет приравнено к хулиганству Фото:

Использование игрушечного или декоративного пистолета может быть квалифицировано как хулиганство с угрозой применения насилия. Это при условии, если их применение будет способствовать нарушению общественного порядка. Об этом сообщает Верховный суд. 

«Если лицо, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, угрожало гражданам заведомо негодным <...> оружием либо предметами, имитирующими оружие, например макетом пистолета, декоративным оружием, оружием-игрушкой <...> действия могут быть квалифицированы как хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия», — следует из постановления Верховного суда, сообщение передает РАПСИ. За подобные действия гражданин будет нести ответственность по статье за хулиганство. Соответствующие правки внесены в постановление Пленума от 2007 года. 

СК РФ порой фиксирует правонарушения с применением игрушечного оружия. Например, в прошлом году в Сургуте местного жителя отправили под суд после того, как тот угрожал кассиру магазина в одном из ТЦ поддельным пистолетом. Тогда его судили по факту совершения мелкого хулиганства. 

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Использование игрушечного или декоративного пистолета может быть квалифицировано как хулиганство с угрозой применения насилия. Это при условии, если их применение будет способствовать нарушению общественного порядка. Об этом сообщает Верховный суд.  «Если лицо, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, угрожало гражданам заведомо негодным <...> оружием либо предметами, имитирующими оружие, например макетом пистолета, декоративным оружием, оружием-игрушкой <...> действия могут быть квалифицированы как хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия», — следует из постановления Верховного суда, сообщение передает РАПСИ. За подобные действия гражданин будет нести ответственность по статье за хулиганство. Соответствующие правки внесены в постановление Пленума от 2007 года.  СК РФ порой фиксирует правонарушения с применением игрушечного оружия. Например, в прошлом году в Сургуте местного жителя отправили под суд после того, как тот угрожал кассиру магазина в одном из ТЦ поддельным пистолетом. Тогда его судили по факту совершения мелкого хулиганства. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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