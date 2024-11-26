Использование игрушечного пистолета будет расцениваться как хулиганство

Использование игрушечного или декоративного пистолета может быть квалифицировано как хулиганство с угрозой применения насилия. Это при условии, если их применение будет способствовать нарушению общественного порядка. Об этом сообщает Верховный суд.
«Если лицо, грубо нарушая общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу, угрожало гражданам заведомо негодным <...> оружием либо предметами, имитирующими оружие, например макетом пистолета, декоративным оружием, оружием-игрушкой <...> действия могут быть квалифицированы как хулиганство, совершенное с угрозой применения насилия», — следует из постановления Верховного суда, сообщение передает РАПСИ. За подобные действия гражданин будет нести ответственность по статье за хулиганство. Соответствующие правки внесены в постановление Пленума от 2007 года.
СК РФ порой фиксирует правонарушения с применением игрушечного оружия. Например, в прошлом году в Сургуте местного жителя отправили под суд после того, как тот угрожал кассиру магазина в одном из ТЦ поддельным пистолетом. Тогда его судили по факту совершения мелкого хулиганства.
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