Жителя ХМАО, угрожавшего игрушечным пистолетом кассиру, отправили в суд

06 сентября 2023 в 11:34 Размер текста - 17 +

Мужчине грозит административный арест Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителя Сургута (ХМАО), который угрожал игрушечным пистолетом кассиру в одном из магазинов ТЦ «Агора», отправили в суд. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении полиции. «На него было составлено два протокола: за мелкое хулиганство и появление в состоянии опьянения в общественном месте. Задержанный направлен в суд, где ему определят наказание», — сообщили в ведомстве. В полиции добавили, что проводится проверка из-за угроз пистолетом кассиру. «Пистолет был игрушечный. По нему еще решение не принято. По данному факту еще проводится проверка», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте мужчина угрожал пистолетом кассиру ТЦ «Агора». К зданию стянулось с десяток машин полиции. Но позже выяснилось, что оружие было игрушечным.

Жителя Сургута (ХМАО), который угрожал игрушечным пистолетом кассиру в одном из магазинов ТЦ «Агора», отправили в суд. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении полиции. «На него было составлено два протокола: за мелкое хулиганство и появление в состоянии опьянения в общественном месте. Задержанный направлен в суд, где ему определят наказание», — сообщили в ведомстве. В полиции добавили, что проводится проверка из-за угроз пистолетом кассиру. «Пистолет был игрушечный. По нему еще решение не принято. По данному факту еще проводится проверка», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте мужчина угрожал пистолетом кассиру ТЦ «Агора». К зданию стянулось с десяток машин полиции. Но позже выяснилось, что оружие было игрушечным.