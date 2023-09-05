Жителя ХМАО, угрожавшего игрушечным пистолетом кассиру, отправили в суд

Жителя Сургута (ХМАО), который угрожал игрушечным пистолетом кассиру в одном из магазинов ТЦ «Агора», отправили в суд. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении полиции.
«На него было составлено два протокола: за мелкое хулиганство и появление в состоянии опьянения в общественном месте. Задержанный направлен в суд, где ему определят наказание», — сообщили в ведомстве.
В полиции добавили, что проводится проверка из-за угроз пистолетом кассиру. «Пистолет был игрушечный. По нему еще решение не принято. По данному факту еще проводится проверка», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте мужчина угрожал пистолетом кассиру ТЦ «Агора». К зданию стянулось с десяток машин полиции. Но позже выяснилось, что оружие было игрушечным.
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