05 сентября 2023

Жителя ХМАО, угрожавшего игрушечным пистолетом кассиру, отправили в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчине грозит административный арест Фото:

Жителя Сургута (ХМАО), который угрожал игрушечным пистолетом кассиру в одном из магазинов ТЦ «Агора», отправили в суд. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении полиции.

«На него было составлено два протокола: за мелкое хулиганство и появление в состоянии опьянения в общественном месте. Задержанный направлен в суд, где ему определят наказание», — сообщили в ведомстве.

В полиции добавили, что проводится проверка из-за угроз пистолетом кассиру. «Пистолет был игрушечный. По нему еще решение не принято. По данному факту еще проводится проверка», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте мужчина угрожал пистолетом кассиру ТЦ «Агора». К зданию стянулось с десяток машин полиции. Но позже выяснилось, что оружие было игрушечным.

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Жителя Сургута (ХМАО), который угрожал игрушечным пистолетом кассиру в одном из магазинов ТЦ «Агора», отправили в суд. Об этом URA.RU сообщили в городском управлении полиции. «На него было составлено два протокола: за мелкое хулиганство и появление в состоянии опьянения в общественном месте. Задержанный направлен в суд, где ему определят наказание», — сообщили в ведомстве. В полиции добавили, что проводится проверка из-за угроз пистолетом кассиру. «Пистолет был игрушечный. По нему еще решение не принято. По данному факту еще проводится проверка», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте мужчина угрожал пистолетом кассиру ТЦ «Агора». К зданию стянулось с десяток машин полиции. Но позже выяснилось, что оружие было игрушечным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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