Политика Власть Коммунальный ревизор Куйвашева обновил состав своих помощников Сменился состав общественного совета при свердловском Госжилстройнадзоре 28 ноября 2024 в 17:22 Размер текста - 17 + В составе совета департамента Андрея Россолова сохранили места пять человек Фото: Илья Московец © URA.RU Директор Госжилстройнадзора Свердловской области Алексей Россолов — соратник губернатора Евгения Куйвашева — обновил состав общественного совета при департаменте. В список, который есть в распоряжении URA.RU, вошли главы и представители управляющих и строительных компаний. «Первая половина кандидатов назначается Общественной палатой из числа членов и экспертов Общественной палаты. Вторая половина кандидатов формируется на основании заявлений от общественных организации направленных в департамент для включения в состав Общественного совета», — рассказала замдиректора департамента Татьяна Бабкина. Новый состав будет действовать до 2027 года, в него вошли 12 человек, пять из них сохранили свои места — Андрей Бельянский (управляющий партнер адвокатского бюро «Бельянский и партнеры Свердловской области»), Татьяна Деменок (президент СЗ ООО «БиГранД»), Алексей Макаров (гендиректор ООО «Научно-инжиниринговый центр архитектуры и строительства»). А также Вадим Шамшурин (исполнительный директор некоммерческого партнерства по содействию в развитии стройкомплекса «Палникс групп»). Вошли в обновленный список Иван Бортников (директор по производству ООО «УК Уралметаллургмонтаж 2»), Александр Васильев (начальник департамента АО ПО «Уральский оптико-механический завод»), Николай Завадский (гендиректор ООО «ЛСР. Строительство-Урал»), Сергей Павлов (директор по строительству СК «СТРОЙТЭК»), Юлия Рыцева (гендиректор ООО УК «РЭМП УЖСК»), Андрей Сизов (гендиректор УК «Академический»), Валерий Черкашин (консультант УК «Грин-Сервис»). И Зиля Чубарова (гендиректор ООО «Форум Сервис»). Состав, который действовал с 2021 по 2024 годы, покинули Евгений Андрейчик (адвокат коллегии адвокатов «Концепция права»), Наталья Бочкарева (руководитель направления по работе с сервисными компаниями и претензиями «Атомстройкомплекса»), Евгений Буженинов (экс-гендиректор ООО «ЛСР-Строительство-Урал»), Ксения Лумпова (ТБО «Экосервис), Артем Половников (замдиректора ООО „Корпорация ИНТек“) Сергей Полыганов (гендиректор „Информационно-аналитического содружества ‚ЭКСПЕРТЖКХХПОРТАЛ‘), Татьяна Руткаускас (профессор УрФУ), Александр Смолин (директор ООО ‚Девелопер‘). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Директор Госжилстройнадзора Свердловской области Алексей Россолов — соратник губернатора Евгения Куйвашева — обновил состав общественного совета при департаменте. В список, который есть в распоряжении URA.RU, вошли главы и представители управляющих и строительных компаний. «Первая половина кандидатов назначается Общественной палатой из числа членов и экспертов Общественной палаты. Вторая половина кандидатов формируется на основании заявлений от общественных организации направленных в департамент для включения в состав Общественного совета», — рассказала замдиректора департамента Татьяна Бабкина. Новый состав будет действовать до 2027 года, в него вошли 12 человек, пять из них сохранили свои места — Андрей Бельянский (управляющий партнер адвокатского бюро «Бельянский и партнеры Свердловской области»), Татьяна Деменок (президент СЗ ООО «БиГранД»), Алексей Макаров (гендиректор ООО «Научно-инжиниринговый центр архитектуры и строительства»). А также Вадим Шамшурин (исполнительный директор некоммерческого партнерства по содействию в развитии стройкомплекса «Палникс групп»). Вошли в обновленный список Иван Бортников (директор по производству ООО «УК Уралметаллургмонтаж 2»), Александр Васильев (начальник департамента АО ПО «Уральский оптико-механический завод»), Николай Завадский (гендиректор ООО «ЛСР. Строительство-Урал»), Сергей Павлов (директор по строительству СК «СТРОЙТЭК»), Юлия Рыцева (гендиректор ООО УК «РЭМП УЖСК»), Андрей Сизов (гендиректор УК «Академический»), Валерий Черкашин (консультант УК «Грин-Сервис»). И Зиля Чубарова (гендиректор ООО «Форум Сервис»). Состав, который действовал с 2021 по 2024 годы, покинули Евгений Андрейчик (адвокат коллегии адвокатов «Концепция права»), Наталья Бочкарева (руководитель направления по работе с сервисными компаниями и претензиями «Атомстройкомплекса»), Евгений Буженинов (экс-гендиректор ООО «ЛСР-Строительство-Урал»), Ксения Лумпова (ТБО «Экосервис), Артем Половников (замдиректора ООО „Корпорация ИНТек“) Сергей Полыганов (гендиректор „Информационно-аналитического содружества ‚ЭКСПЕРТЖКХХПОРТАЛ‘), Татьяна Руткаускас (профессор УрФУ), Александр Смолин (директор ООО ‚Девелопер‘). {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям