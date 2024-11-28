28 ноября 2024

Полицейские поймали в ХМАО пару воров, укравших из магазина сливочное масло

© Служба новостей «URA.RU»
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Воры вынесли из сургутского магазина сливочное масло и сыр на 4 000 рублей
Воры вынесли из сургутского магазина сливочное масло и сыр на 4 000 рублей Фото:

В Сургуте полицейские задержали по горячим следам пару, укравшую из магазина несколько пачек сливочного масла и сыра. На подозреваемых возбудили уголовное дело, сообщил telegram-канал «Полиция Югры».

«35-летняя гражданка и 29-летний гражданин похитили из магазина девять пачек сыра и четыре упаковки сливочного масла. Материальный ущерб составил почти четыре тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи», — следует из сообщения.

Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. При этом у сургутянки уже есть судимость за кражу.

Между тем, продажи сливочного масла в ХМАО упали почти наполовину. По данным аналитиков, в октябре средняя цена за упаковку в югорских магазинах составила 111 рублей. Это на 13% больше в сравнении с предыдущим годом.

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В Сургуте полицейские задержали по горячим следам пару, укравшую из магазина несколько пачек сливочного масла и сыра. На подозреваемых возбудили уголовное дело, сообщил telegram-канал «Полиция Югры». «35-летняя гражданка и 29-летний гражданин похитили из магазина девять пачек сыра и четыре упаковки сливочного масла. Материальный ущерб составил почти четыре тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело по факту кражи», — следует из сообщения. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. При этом у сургутянки уже есть судимость за кражу. Между тем, продажи сливочного масла в ХМАО упали почти наполовину. По данным аналитиков, в октябре средняя цена за упаковку в югорских магазинах составила 111 рублей. Это на 13% больше в сравнении с предыдущим годом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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