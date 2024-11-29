Пермяка осудили за подготовку теракта на призывном пункте военкомата

Суд лишил свободы жителя Перми
Житель Пермского края лишен свободы за то, что готовился к совершению теракта на призывном пункте военкомата в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.
«Житель Перми высказывался о том, что хочет совершить теракт на призывном пункте военкомата. Искал себе единомышленников. Для реализации задуманного хотел использовать самодельное зажигательное устройство», — пояснили в УФСБ.
Центральный окружной суд признал пермяка виновным и лишил свободы на четыре года. Первые 2,5 года пермяк будет сидеть в тюрьме, а потом в колонии строгого режима.
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