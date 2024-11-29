Пермяка осудили за подготовку теракта на призывном пункте военкомата

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Суд лишил свободы жителя Перми
Суд лишил свободы жителя Перми Фото:

Житель Пермского края лишен свободы за то, что готовился к совершению теракта на призывном пункте военкомата в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю.

«Житель Перми высказывался о том, что хочет совершить теракт на призывном пункте военкомата. Искал себе единомышленников. Для реализации задуманного хотел использовать самодельное зажигательное устройство», — пояснили в УФСБ.

Центральный окружной суд признал пермяка виновным и лишил свободы на четыре года. Первые 2,5 года пермяк будет сидеть в тюрьме, а потом в колонии строгого режима.

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Житель Пермского края лишен свободы за то, что готовился к совершению теракта на призывном пункте военкомата в Перми. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по Пермскому краю. «Житель Перми высказывался о том, что хочет совершить теракт на призывном пункте военкомата. Искал себе единомышленников. Для реализации задуманного хотел использовать самодельное зажигательное устройство», — пояснили в УФСБ. Центральный окружной суд признал пермяка виновным и лишил свободы на четыре года. Первые 2,5 года пермяк будет сидеть в тюрьме, а потом в колонии строгого режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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