В Свердловской области на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти бензовоз выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan, в котором была семейная пара. Супруги из Екатеринбурга погибли в ДТП, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«60-летний водитель бензовоза Sitrak, двигаясь в сторону Уфы, совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной Nissan. В результате ДТП 54-летний водитель Nissan и его 50-летняя жена-пассажир, от полученных травм, скончались на месте, до прибытия бригады медиков», — говорится в сообщении.
Водитель грузовика, участвовавший в аварии, является жителем Удмуртской республики и имеет стаж вождения более 40 лет. В момент аварии он направлялся из Екатеринбурга в столицу Башкирии после разгрузки. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы, проводится расследование для установления всех обстоятельств инцидента.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!