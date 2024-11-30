В Свердловской области бензовоз снес иномарку, погибла семейная пара. Фото, видео

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Бензовоз ехал на разгрузку из Екатеринбурга (архивное фото)
Бензовоз ехал на разгрузку из Екатеринбурга (архивное фото) Фото:

В Свердловской области на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти бензовоз выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan, в котором была семейная пара. Супруги из Екатеринбурга погибли в ДТП, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«60-летний водитель бензовоза Sitrak, двигаясь в сторону Уфы, совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной Nissan. В результате ДТП 54-летний водитель Nissan и его 50-летняя жена-пассажир, от полученных травм, скончались на месте, до прибытия бригады медиков», — говорится в сообщении.

Водитель грузовика, участвовавший в аварии, является жителем Удмуртской республики и имеет стаж вождения более 40 лет. В момент аварии он направлялся из Екатеринбурга в столицу Башкирии после разгрузки. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы, проводится расследование для установления всех обстоятельств инцидента.

Nissan смяло от столкновения с грузовиком
Nissan смяло от столкновения с грузовиком
Фото:
Бензовоз снес иномарку, выехав на встречную полосу
Бензовоз снес иномарку, выехав на встречную полосу
Фото:

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В Свердловской области на трассе Нижние Серги — Михайловск — Арти бензовоз выехал на встречную полосу, где столкнулся с Nissan, в котором была семейная пара. Супруги из Екатеринбурга погибли в ДТП, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «60-летний водитель бензовоза Sitrak, двигаясь в сторону Уфы, совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомашиной Nissan. В результате ДТП 54-летний водитель Nissan и его 50-летняя жена-пассажир, от полученных травм, скончались на месте, до прибытия бригады медиков», — говорится в сообщении. Водитель грузовика, участвовавший в аварии, является жителем Удмуртской республики и имеет стаж вождения более 40 лет. В момент аварии он направлялся из Екатеринбурга в столицу Башкирии после разгрузки. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы, проводится расследование для установления всех обстоятельств инцидента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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