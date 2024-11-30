30 ноября 2024

«Она зажигалка»: актриса театра музкомедии впечатлила эстрадного певца в шоу на ТВ. Видео

Актриса Ирина Макарова из Екатеринбурга поучаствовала шоу «Ярче звезд» на ТНТ
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Ирина пришла в шоу, чтобы выйти из зоны комфорта
Ирина пришла в шоу, чтобы выйти из зоны комфорта

Актриса театра музкомедии Ирина Макарова из Екатеринбурга впечатлила эстрадного певца Алексея Чумакова своим выступлением в образе джазовой артистки Ирины Понаровской на федеральном телевидении. Но театралка проиграла борьбу за денежный приз в пять миллионов рублей, не получив ни одного голоса от звездного жюри. Выпуск музыкального шоу «Ярче звезд» вышел 30 ноября в эфире ТНТ.

«Ирина — это зажигалка. Видно, что она зажигалка. Вы двигались, как именно та Понаровская, которая была вот в этом образе. И хрип, сип у вас был такой аутентичный — вы его не делали, а вы так существуете. Не знаю, насколько похоже, но это было круто», — оценил екатеринбурженку Чумаков. Однако свой голос он отдал гимнастке Татьяне Сагиной из Костромы, отметив точность пения и «пародистость» девушки.

Другие члены жюри в лице стендап-комика Ивана Абрамова и актрисы озвучивания Дарьи Блохиной также выбрали Татьяну. Последний голос телеведущей Марины Кравец ушел Анне Ягодиной — маме из подмосковных Химок.

«Мне, как артисту, интересно выходить из зоны комфорта. Мне нравится быть в новых обстоятельствах, знакомиться с интересными людьми. А также это поможет в продвижении меня не только как актрисы, а также как музыканта, певицы», — объяснила участие в шоу Ирина.

В этом выпуске между собой соревновались четыре команды, в каждой — по три участника. Из них дальше выходил только один, кто исполнил тот или иной образ лучше. После этого оставшаяся четверка в соло повторяла образ из командной части.

Ранее URA.RU писало о екатеринбурженке, которая перевоплотилась в Лолиту на шоу «Ярче звезд». Она отправилась на передачу, чтобы заработать на квартиру.

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Актриса театра музкомедии Ирина Макарова из Екатеринбурга впечатлила эстрадного певца Алексея Чумакова своим выступлением в образе джазовой артистки Ирины Понаровской на федеральном телевидении. Но театралка проиграла борьбу за денежный приз в пять миллионов рублей, не получив ни одного голоса от звездного жюри. Выпуск музыкального шоу «Ярче звезд» вышел 30 ноября в эфире ТНТ. «Ирина — это зажигалка. Видно, что она зажигалка. Вы двигались, как именно та Понаровская, которая была вот в этом образе. И хрип, сип у вас был такой аутентичный — вы его не делали, а вы так существуете. Не знаю, насколько похоже, но это было круто», — оценил екатеринбурженку Чумаков. Однако свой голос он отдал гимнастке Татьяне Сагиной из Костромы, отметив точность пения и «пародистость» девушки. Другие члены жюри в лице стендап-комика Ивана Абрамова и актрисы озвучивания Дарьи Блохиной также выбрали Татьяну. Последний голос телеведущей Марины Кравец ушел Анне Ягодиной — маме из подмосковных Химок. «Мне, как артисту, интересно выходить из зоны комфорта. Мне нравится быть в новых обстоятельствах, знакомиться с интересными людьми. А также это поможет в продвижении меня не только как актрисы, а также как музыканта, певицы», — объяснила участие в шоу Ирина. В этом выпуске между собой соревновались четыре команды, в каждой — по три участника. Из них дальше выходил только один, кто исполнил тот или иной образ лучше. После этого оставшаяся четверка в соло повторяла образ из командной части. Ранее URA.RU писало о екатеринбурженке, которая перевоплотилась в Лолиту на шоу «Ярче звезд». Она отправилась на передачу, чтобы заработать на квартиру.
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