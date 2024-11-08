Екатеринбурженка отправилась на шоу, чтобы заработать на квартиру

Екатеринбурженка Олеся Целуева стала участницей шоу «Ярче звезд»

08 ноября 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Олеся перевоплотиться в звезду и постарается выйти в суперфинал Фото предоставлено телеканалом ТНТ Флорист Олеся Целуева из Екатеринбурга покажет свой певческий талант на федеральном телевидении. Девушка стала участницей музыкального шоу «Ярче звезд», рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ. На проект она отправилась по настоянию друзей. «Они видели во мне талант и мою способность перевоплощаться в разных звезд эстрады. А когда узнали о шоу „Ярче звезд“, то уговорили меня пойти. Это классная возможность попробовать свои силы. А если получится победить, то тогда я осуществлю мечту — куплю нам с сыном квартиру», — поделилась Олеся. Девушке предстоит перевоплотиться в одну из звезд и показать себя. Тот, кто справится с задачей лучше остальных, получит 500 тысяч рублей и пройдет в суперфинал, где поборется уже за 5 млн рублей. Выпуск с Олесей выйдет 9 ноября. Оценивать талант будут стендап-комик Иван Абрамов, телеведущая Марина Кравец, актриса озвучания Дарья Блохина и певец Алексей Чумаков. Ранее в шоу снялся стоматолог Махир Гулиев. Екатеринбуржец перевоплотился Jony, но проиграл, получив лишь один голос из четырех возможных. Больше всех его хвалил Иван Абрамов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Флорист Олеся Целуева из Екатеринбурга покажет свой певческий талант на федеральном телевидении. Девушка стала участницей музыкального шоу «Ярче звезд», рассказали URA.RU в пресс-службе ТНТ. На проект она отправилась по настоянию друзей. «Они видели во мне талант и мою способность перевоплощаться в разных звезд эстрады. А когда узнали о шоу „Ярче звезд“, то уговорили меня пойти. Это классная возможность попробовать свои силы. А если получится победить, то тогда я осуществлю мечту — куплю нам с сыном квартиру», — поделилась Олеся. Девушке предстоит перевоплотиться в одну из звезд и показать себя. Тот, кто справится с задачей лучше остальных, получит 500 тысяч рублей и пройдет в суперфинал, где поборется уже за 5 млн рублей. Выпуск с Олесей выйдет 9 ноября. Оценивать талант будут стендап-комик Иван Абрамов, телеведущая Марина Кравец, актриса озвучания Дарья Блохина и певец Алексей Чумаков. Ранее в шоу снялся стоматолог Махир Гулиев. Екатеринбуржец перевоплотился Jony, но проиграл, получив лишь один голос из четырех возможных. Больше всех его хвалил Иван Абрамов