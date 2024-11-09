09 ноября 2024

Екатеринбурженка перевоплотилась в Лолиту, но проиграла в шоу на ТВ. Видео

Екатеринбурженка Олеся Целуева покинула шоу «Ярче звезд» на ТНТ
© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, Шадринск, концерт, микрофон, эстрада
Девушка исполнила песню Лолиты «Пошлю его на» Фото:

Флорист Олеся Целуева из Екатеринбурга поборолась за полмиллиона рублей на федеральном канале, перевоплотившись в образ певицы Лолиты. Девушка получила лишь один голос из четырех. Выпуск музыкального шоу «Ярче звезд» вышел 9 ноября в эфире ТНТ.

«Мне больше всего понравилась, как одна из участниц прямо в копейку показала походку сценическую, дурашливую, но в тоже время супер ей органичную. Это исполнение Олеси Целуевой. И мой балл ваш», — сказал стендап-комик Иван Абрамов, который единственный проголосовал за Олесю в шоу.

Кроме комика, участников судили телеведущая Марина Кравец, певец Алексей Чумаков и актриса озвучивания Дарья Блохина. По словам Олеси, она отправилась на проект по настоянию друзей. Девушка призналась, если бы она выиграла в шоу, то пять миллионов потратила на покупку квартиры.

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Флорист Олеся Целуева из Екатеринбурга поборолась за полмиллиона рублей на федеральном канале, перевоплотившись в образ певицы Лолиты. Девушка получила лишь один голос из четырех. Выпуск музыкального шоу «Ярче звезд» вышел 9 ноября в эфире ТНТ. «Мне больше всего понравилась, как одна из участниц прямо в копейку показала походку сценическую, дурашливую, но в тоже время супер ей органичную. Это исполнение Олеси Целуевой. И мой балл ваш», — сказал стендап-комик Иван Абрамов, который единственный проголосовал за Олесю в шоу. Кроме комика, участников судили телеведущая Марина Кравец, певец Алексей Чумаков и актриса озвучивания Дарья Блохина. По словам Олеси, она отправилась на проект по настоянию друзей. Девушка призналась, если бы она выиграла в шоу, то пять миллионов потратила на покупку квартиры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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