Екатеринбурженка перевоплотилась в Лолиту, но проиграла в шоу на ТВ. Видео

Екатеринбурженка Олеся Целуева покинула шоу «Ярче звезд» на ТНТ

10 ноября 2024 в 02:14 Размер текста - 17 +

Девушка исполнила песню Лолиты «Пошлю его на» Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Флорист Олеся Целуева из Екатеринбурга поборолась за полмиллиона рублей на федеральном канале, перевоплотившись в образ певицы Лолиты. Девушка получила лишь один голос из четырех. Выпуск музыкального шоу «Ярче звезд» вышел 9 ноября в эфире ТНТ. «Мне больше всего понравилась, как одна из участниц прямо в копейку показала походку сценическую, дурашливую, но в тоже время супер ей органичную. Это исполнение Олеси Целуевой. И мой балл ваш», — сказал стендап-комик Иван Абрамов, который единственный проголосовал за Олесю в шоу. Кроме комика, участников судили телеведущая Марина Кравец, певец Алексей Чумаков и актриса озвучивания Дарья Блохина. По словам Олеси, она отправилась на проект по настоянию друзей. Девушка призналась, если бы она выиграла в шоу, то пять миллионов потратила на покупку квартиры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Флорист Олеся Целуева из Екатеринбурга поборолась за полмиллиона рублей на федеральном канале, перевоплотившись в образ певицы Лолиты. Девушка получила лишь один голос из четырех. Выпуск музыкального шоу «Ярче звезд» вышел 9 ноября в эфире ТНТ. «Мне больше всего понравилась, как одна из участниц прямо в копейку показала походку сценическую, дурашливую, но в тоже время супер ей органичную. Это исполнение Олеси Целуевой. И мой балл ваш», — сказал стендап-комик Иван Абрамов, который единственный проголосовал за Олесю в шоу. Кроме комика, участников судили телеведущая Марина Кравец, певец Алексей Чумаков и актриса озвучивания Дарья Блохина. По словам Олеси, она отправилась на проект по настоянию друзей. Девушка призналась, если бы она выиграла в шоу, то пять миллионов потратила на покупку квартиры.