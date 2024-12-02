Предполагаемый лидер ОПГ челябинских дорожников Колозян ждет суда

02 декабря 2024 в 19:07 Размер текста - 17 +

Нвер Колозян предстанет перед судом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Дело о взятках на строительстве челябинских дорог Гендиректор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» (Челябинск) Нвер Колозян, являющийся предполагаемым лидером дорожной ОПГ, ожидает суда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, вместе с ним на скамье подсудимых окажется бывший сотрудник ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галямов. Расследование по делу закончено. «Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Колозян был был задержан сотрудниками УФСБ по региону в декабре 2023 года. Вместе с ним под следствие попали его заместитель Никита Иноземцев и Галямов. Предварительно, все они вошли в состав дорожной ОПГ: подкупали контролирующие органы, помогая фирме Колозяна получать выгодные контракты, предупреждая о проверках. После по делу ОПГ задержали сына Колозяна — Гарника, который впоследствии подписал досудебное соглашение и отделался полуторагодовалым сроком. Также по делу проходит известный в Челябинске «решала» Александр Свиридов. Его недавно выпустили из СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гендиректор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» (Челябинск) Нвер Колозян, являющийся предполагаемым лидером дорожной ОПГ, ожидает суда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, вместе с ним на скамье подсудимых окажется бывший сотрудник ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галямов. Расследование по делу закончено. «Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Колозян был был задержан сотрудниками УФСБ по региону в декабре 2023 года. Вместе с ним под следствие попали его заместитель Никита Иноземцев и Галямов. Предварительно, все они вошли в состав дорожной ОПГ: подкупали контролирующие органы, помогая фирме Колозяна получать выгодные контракты, предупреждая о проверках. После по делу ОПГ задержали сына Колозяна — Гарника, который впоследствии подписал досудебное соглашение и отделался полуторагодовалым сроком. Также по делу проходит известный в Челябинске «решала» Александр Свиридов. Его недавно выпустили из СИЗО.