Предполагаемый лидер ОПГ челябинских дорожников Колозян ждет суда

Гендиректор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» (Челябинск) Нвер Колозян, являющийся предполагаемым лидером дорожной ОПГ, ожидает суда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, вместе с ним на скамье подсудимых окажется бывший сотрудник ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галямов. Расследование по делу закончено.
«Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.
Колозян был был задержан сотрудниками УФСБ по региону в декабре 2023 года. Вместе с ним под следствие попали его заместитель Никита Иноземцев и Галямов. Предварительно, все они вошли в состав дорожной ОПГ: подкупали контролирующие органы, помогая фирме Колозяна получать выгодные контракты, предупреждая о проверках.
После по делу ОПГ задержали сына Колозяна — Гарника, который впоследствии подписал досудебное соглашение и отделался полуторагодовалым сроком. Также по делу проходит известный в Челябинске «решала» Александр Свиридов. Его недавно выпустили из СИЗО.
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