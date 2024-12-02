Предполагаемый лидер ОПГ челябинских дорожников Колозян ждет суда

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкова Александра. Курган , прокурор, свидетель, допрос в суде, резиновые перчатки, нормы гигиены
Нвер Колозян предстанет перед судом Фото:
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Дело о взятках на строительстве челябинских дорог

Гендиректор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» (Челябинск) Нвер Колозян, являющийся предполагаемым лидером дорожной ОПГ, ожидает суда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, вместе с ним на скамье подсудимых окажется бывший сотрудник ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галямов. Расследование по делу закончено.

«Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

Колозян был был задержан сотрудниками УФСБ по региону в декабре 2023 года. Вместе с ним под следствие попали его заместитель Никита Иноземцев и Галямов. Предварительно, все они вошли в состав дорожной ОПГ: подкупали контролирующие органы, помогая фирме Колозяна получать выгодные контракты, предупреждая о проверках.

После по делу ОПГ задержали сына Колозяна — Гарника, который впоследствии подписал досудебное соглашение и отделался полуторагодовалым сроком. Также по делу проходит известный в Челябинске «решала» Александр Свиридов. Его недавно выпустили из СИЗО.

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Гендиректор ООО «УРАЛДОРСТРОЙ» (Челябинск) Нвер Колозян, являющийся предполагаемым лидером дорожной ОПГ, ожидает суда. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, вместе с ним на скамье подсудимых окажется бывший сотрудник ОГКУ «Челябинскавтодор» Ильдар Галямов. Расследование по делу закончено. «Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. Колозян был был задержан сотрудниками УФСБ по региону в декабре 2023 года. Вместе с ним под следствие попали его заместитель Никита Иноземцев и Галямов. Предварительно, все они вошли в состав дорожной ОПГ: подкупали контролирующие органы, помогая фирме Колозяна получать выгодные контракты, предупреждая о проверках. После по делу ОПГ задержали сына Колозяна — Гарника, который впоследствии подписал досудебное соглашение и отделался полуторагодовалым сроком. Также по делу проходит известный в Челябинске «решала» Александр Свиридов. Его недавно выпустили из СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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