Политолог дал прогноз на избавление США от Зеленского

Политолог Блохин: Зеленский покинет пост главы Украины, если США сменят курс

03 декабря 2024 в 08:11 Размер текста - 17 +

Эксперт заявил, что Владимира Зеленского смещать с текущего поста не собираются Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский лидер Владимир Зеленский покинет свой пост только в том случае, если США полностью пересмотрят свой внешнеполитический курс. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. «Это зависит не от того, какой потенциал у [начальника ГУР Украины Кирилла] Буданова, а от того, кого выберут американцы в случае, если они решат Зеленского смещать. Пока Зеленского смещать не будут, это возможно только при радикальном изменении траектории внешней политики США», — отметил Константин Блохин, передает « Лента.Ру ». По его словам, если США все-таки изменят курс, но понадобится новый человек с иными взглядами, чем у Зеленского. Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявлял, что у Кирилла Буданова есть амбиции стать президентом страны. Он также подчеркнул, что Буданова есть поддержка и связи, а также деньги на избирательную кампанию, назвав это угрозой для Зеленского. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинский лидер Владимир Зеленский покинет свой пост только в том случае, если США полностью пересмотрят свой внешнеполитический курс. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин. «Это зависит не от того, какой потенциал у [начальника ГУР Украины Кирилла] Буданова, а от того, кого выберут американцы в случае, если они решат Зеленского смещать. Пока Зеленского смещать не будут, это возможно только при радикальном изменении траектории внешней политики США», — отметил Константин Блохин, передает «Лента.Ру». По его словам, если США все-таки изменят курс, но понадобится новый человек с иными взглядами, чем у Зеленского. Ранее экс-депутат Верховной Рады Олег Царев заявлял, что у Кирилла Буданова есть амбиции стать президентом страны. Он также подчеркнул, что Буданова есть поддержка и связи, а также деньги на избирательную кампанию, назвав это угрозой для Зеленского.