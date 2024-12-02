Экс-депутат Рады рассказал о кандидате в президенты Украины

Бывший депутат Верховной Рады Украина Олег Царев высказался о потенциальном кандидате на пост президента страны. Он считает, что им может стать начальник Главного управления разведки (ГУР) Украина Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Царев считает, что у Буданова есть амбиции.
«Буданов — не просто человек, висящий в воздухе, у него поддержка и связи, деньги на избирательную кампанию. Это угроза для [главы Украины Владимира] Зеленского», — прокомментировал Царев в беседе с РИА Новости.
Планируемые на 31 марта 2024 года президентские выборы на Украине были отменены в связи с действующим военным положением и объявленной всеобщей мобилизацией. Зеленский согласился провести выборы только после завершения спецоперации.
*Кирилл Буданов — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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