Экс-депутат Рады рассказал о кандидате в президенты Украины

Царев: у Буданова есть амбиции стать президентом Украины
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У Буданова* есть амбиции стать президентом Украины, считает экс-депутат Рады
У Буданова* есть амбиции стать президентом Украины, считает экс-депутат Рады Фото:

Бывший депутат Верховной Рады Украина Олег Царев высказался о потенциальном кандидате на пост президента страны. Он считает, что им может стать начальник Главного управления разведки (ГУР) Украина Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Царев считает, что у Буданова есть амбиции. 

«Буданов — не просто человек, висящий в воздухе, у него поддержка и связи, деньги на избирательную кампанию. Это угроза для [главы Украины Владимира] Зеленского», — прокомментировал Царев в беседе с РИА Новости. 

Планируемые на 31 марта 2024 года президентские выборы на Украине были отменены в связи с действующим военным положением и объявленной всеобщей мобилизацией. Зеленский согласился провести выборы только после завершения спецоперации.

*Кирилл Буданов — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга 

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Бывший депутат Верховной Рады Украина Олег Царев высказался о потенциальном кандидате на пост президента страны. Он считает, что им может стать начальник Главного управления разведки (ГУР) Украина Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Царев считает, что у Буданова есть амбиции.  «Буданов — не просто человек, висящий в воздухе, у него поддержка и связи, деньги на избирательную кампанию. Это угроза для [главы Украины Владимира] Зеленского», — прокомментировал Царев в беседе с РИА Новости.  Планируемые на 31 марта 2024 года президентские выборы на Украине были отменены в связи с действующим военным положением и объявленной всеобщей мобилизацией. Зеленский согласился провести выборы только после завершения спецоперации. *Кирилл Буданов — внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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