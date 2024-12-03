Суд обязал свердловский минздрав тратить миллионы на девочку с редкой болезнью

Суд обязал минздрав закупить «Диакомит» девочке с синдромом Драве из Невьянска

03 декабря 2024 в 14:22 Размер текста - 17 +

У Кристины в раннем детстве произошла остановка сердца Фото: Светлана Садилова В Невьянске (Свердловская область) прокуратура через суд добилась того, чтобы региональный минздрав обеспечил семилетнюю Кристину Садилову, страдающую редким заболеванием — синдромом Драве, лекарством «Диакомит» (документ имеется в распоряжении агентства). Этот препарат не имеет регистрации на территории России. Мать девочки Светлана в беседе с URA.RU выразила надежду, что решение будет выполнено в установленные сроки и ей не придется вновь обращаться в суд. История юной Кристины, пережившей остановку сердца, была опубликована на URA.RU 14 июня. После проведения обследований у девочки был диагностирован синдром Драве, который является редким и серьезным заболеванием. Для лечения необходим специализированный и дорогостоящий препарат, производимый французской компанией Biocodex. Семья, не имея достаточно средств для покупки лекарства, получила помощь от читателей URA.RU, которые откликнулись на их историю и перевели 362 тысячи рублей на лечение. Несмотря на то что сбор средств в итоге был завершен, полученных денег оказалось недостаточно для покупки необходимого количества препарата. Тогда женщина решила обратиться с иском в суд. «Я не предполагала, что мне придется судиться с минздравом. Казалось, диагноз моей дочери и необходимость в лекарстве 'Диакомит' будут понятны всем. Однако я столкнулась с бюрократическими преградами. Как мать, которая после смерти мужа в одиночку воспитывает троих детей, я бы не смогла закупить препарат стоимостью в среднем 50 тысяч рублей за упаковку самостоятельно. Тогда я обратилась в прокуратуру, и там меня заверили, что не оставят в сложной ситуации. В итоге суд удовлетворил мои требования, постановив, что лечение моей дочери будет обеспечиваться за счет свердловского минздрава», — поделилась Светлана. В пресс-службе Свердловской прокуратуры URA.RU сообщили, что в ходе проверки выяснили, что ребенку необходим препарат, не зарегистрированный в России. «Региональное министерство здравоохранения отказало в его предоставлении, ссылаясь на отсутствие регистрации препарата в России. В результате прокуратура подала иск в Невьянский городской суд с требованием обеспечить пациентку лекарством. Суд удовлетворил иск, обязав министерство бесплатно предоставить препарат за счет областного бюджета. Решение пока не вступило в силу, и прокуратура контролирует восстановление прав несовершеннолетней», — отметили в ведомстве. URA.RU подчеркивает важность благотворительности и помощи нуждающимся. Благодаря поддержке читателей агентства жительнице Екатеринбурга Соне Рожиной удалось собрать 8 миллионов рублей на лечение. Агентство призывает тех, кто сталкивается с социальными трудностями или нуждается в медицинской помощи, обращаться за поддержкой. Корреспондент URA.RU готов помочь и ждет ваших писем на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Невьянске (Свердловская область) прокуратура через суд добилась того, чтобы региональный минздрав обеспечил семилетнюю Кристину Садилову, страдающую редким заболеванием — синдромом Драве, лекарством «Диакомит» (документ имеется в распоряжении агентства). Этот препарат не имеет регистрации на территории России. Мать девочки Светлана в беседе с URA.RU выразила надежду, что решение будет выполнено в установленные сроки и ей не придется вновь обращаться в суд. История юной Кристины, пережившей остановку сердца, была опубликована на URA.RU 14 июня. После проведения обследований у девочки был диагностирован синдром Драве, который является редким и серьезным заболеванием. Для лечения необходим специализированный и дорогостоящий препарат, производимый французской компанией Biocodex. Семья, не имея достаточно средств для покупки лекарства, получила помощь от читателей URA.RU, которые откликнулись на их историю и перевели 362 тысячи рублей на лечение. Несмотря на то что сбор средств в итоге был завершен, полученных денег оказалось недостаточно для покупки необходимого количества препарата. Тогда женщина решила обратиться с иском в суд. «Я не предполагала, что мне придется судиться с минздравом. Казалось, диагноз моей дочери и необходимость в лекарстве 'Диакомит' будут понятны всем. Однако я столкнулась с бюрократическими преградами. Как мать, которая после смерти мужа в одиночку воспитывает троих детей, я бы не смогла закупить препарат стоимостью в среднем 50 тысяч рублей за упаковку самостоятельно. Тогда я обратилась в прокуратуру, и там меня заверили, что не оставят в сложной ситуации. В итоге суд удовлетворил мои требования, постановив, что лечение моей дочери будет обеспечиваться за счет свердловского минздрава», — поделилась Светлана. В пресс-службе Свердловской прокуратуры URA.RU сообщили, что в ходе проверки выяснили, что ребенку необходим препарат, не зарегистрированный в России. «Региональное министерство здравоохранения отказало в его предоставлении, ссылаясь на отсутствие регистрации препарата в России. В результате прокуратура подала иск в Невьянский городской суд с требованием обеспечить пациентку лекарством. Суд удовлетворил иск, обязав министерство бесплатно предоставить препарат за счет областного бюджета. Решение пока не вступило в силу, и прокуратура контролирует восстановление прав несовершеннолетней», — отметили в ведомстве. URA.RU подчеркивает важность благотворительности и помощи нуждающимся. Благодаря поддержке читателей агентства жительнице Екатеринбурга Соне Рожиной удалось собрать 8 миллионов рублей на лечение. Агентство призывает тех, кто сталкивается с социальными трудностями или нуждается в медицинской помощи, обращаться за поддержкой. Корреспондент URA.RU готов помочь и ждет ваших писем на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.