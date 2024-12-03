03 декабря 2024

Жителей ХМАО возмутило соседство поликлиники с ритуальным бюро. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ритуальное агентство расположено около входа в филиал поликлиники
Ритуальное агентство расположено около входа в филиал поликлиники Фото:

Жителей Ханты-Мансийска возмутило, что на входе в филиал поликлиники окружной клинической больницы расположено ритуальное бюро. Якобы агентство расположилось в цокольном этаже здания.

«Увидел очень неоднозначное соседство: рядом со входом в филиал поликлиники — ритуальные услуги. Понимаю, деньги не пахнут, но какие-то нормы должны быть. Поясню: у меня есть бабушка, ей 90 лет. Разумеется, она иногда ходит в поликлинику, она то и обратила внимание», — написал местный житель в городском паблике в соцсети «ВКонтакте».

В беседе с URA.RU автор поста пояснил, что филиал поликлиники находится по адресу Пионерская, 22. По его словам, ритуальное бюро находится в цокольном этаже здания.

За разъяснением ситуации агентство обратилось в пресс-службу депздрава ХМАО. Ответ на запрос ожидается.

Ритуальное агентство находится около входа в филиал поликлиники
Ритуальное агентство находится около входа в филиал поликлиники
Фото:

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Жителей Ханты-Мансийска возмутило, что на входе в филиал поликлиники окружной клинической больницы расположено ритуальное бюро. Якобы агентство расположилось в цокольном этаже здания. «Увидел очень неоднозначное соседство: рядом со входом в филиал поликлиники — ритуальные услуги. Понимаю, деньги не пахнут, но какие-то нормы должны быть. Поясню: у меня есть бабушка, ей 90 лет. Разумеется, она иногда ходит в поликлинику, она то и обратила внимание», — написал местный житель в городском паблике в соцсети «ВКонтакте». В беседе с URA.RU автор поста пояснил, что филиал поликлиники находится по адресу Пионерская, 22. По его словам, ритуальное бюро находится в цокольном этаже здания. За разъяснением ситуации агентство обратилось в пресс-службу депздрава ХМАО. Ответ на запрос ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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