Жителей Ханты-Мансийска возмутило, что на входе в филиал поликлиники окружной клинической больницы расположено ритуальное бюро. Якобы агентство расположилось в цокольном этаже здания.
«Увидел очень неоднозначное соседство: рядом со входом в филиал поликлиники — ритуальные услуги. Понимаю, деньги не пахнут, но какие-то нормы должны быть. Поясню: у меня есть бабушка, ей 90 лет. Разумеется, она иногда ходит в поликлинику, она то и обратила внимание», — написал местный житель в городском паблике в соцсети «ВКонтакте».
В беседе с URA.RU автор поста пояснил, что филиал поликлиники находится по адресу Пионерская, 22. По его словам, ритуальное бюро находится в цокольном этаже здания.
За разъяснением ситуации агентство обратилось в пресс-службу депздрава ХМАО. Ответ на запрос ожидается.
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