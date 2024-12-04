«Известия»: в РФ ужесточают оборот рыбной продукции из-за паразитов

05 декабря 2024 в 03:08 Размер текста - 17 +

Эксперты уверены, что увеличение контроля приведет к стоимости рыбы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Минсельхоз РФ подготовил поправки к техническому регламенту, которые предусматривают обязательную проверку всей рыбной продукции на наличие паразитов как до, так и после переработки. Эти изменения подразумевают запрет на продажу продукции, содержащей даже неживые личинки, которые можно увидеть без спецприборов. Ранее подобная продукция могла попадать на полки магазинов. «Власти хотят запретить продажу товаров даже с неживыми личинками, которые видны невооруженным глазом. Сейчас реализовывать их можно. Минсельхоз уже подготовил запрещающие поправки в техрегламент», — пишут «Известия». Предложения министерства вызвали неоднозначную реакцию среди представителей бизнеса. Многие поддерживают новые меры, отмечая их значимость для улучшения качества продукции, однако есть и опасения относительно возможного увеличения цен. Общественные организации, в свою очередь, акцентируют внимание на увеличении числа случаев обнаружения паразитов в рыбной продукции, включая консервы. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев подчеркнул, что предложенные изменения кардинально пересматривают методику паразитологических исследований. Это, по его мнению, повлечет за собой финансовую нагрузку на предприятия и может привести к росту отпускных цен на рыбную продукцию на 7—8%. Минсельхоз ранее ввел запрет на вылов воблы в реке Волге и ее притоках на территории Астраханской области, а также в водных объектах Республики Калмыкия. Помимо этого, запрещено промышленное и любительское рыболовство плотвы в ряде водоемов Астраханской области. Эти ограничения начнут действовать с 1 января 2025 года, как сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минсельхоз РФ подготовил поправки к техническому регламенту, которые предусматривают обязательную проверку всей рыбной продукции на наличие паразитов как до, так и после переработки. Эти изменения подразумевают запрет на продажу продукции, содержащей даже неживые личинки, которые можно увидеть без спецприборов. Ранее подобная продукция могла попадать на полки магазинов. «Власти хотят запретить продажу товаров даже с неживыми личинками, которые видны невооруженным глазом. Сейчас реализовывать их можно. Минсельхоз уже подготовил запрещающие поправки в техрегламент», — пишут «Известия». Предложения министерства вызвали неоднозначную реакцию среди представителей бизнеса. Многие поддерживают новые меры, отмечая их значимость для улучшения качества продукции, однако есть и опасения относительно возможного увеличения цен. Общественные организации, в свою очередь, акцентируют внимание на увеличении числа случаев обнаружения паразитов в рыбной продукции, включая консервы. Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев подчеркнул, что предложенные изменения кардинально пересматривают методику паразитологических исследований. Это, по его мнению, повлечет за собой финансовую нагрузку на предприятия и может привести к росту отпускных цен на рыбную продукцию на 7—8%. Минсельхоз ранее ввел запрет на вылов воблы в реке Волге и ее притоках на территории Астраханской области, а также в водных объектах Республики Калмыкия. Помимо этого, запрещено промышленное и любительское рыболовство плотвы в ряде водоемов Астраханской области. Эти ограничения начнут действовать с 1 января 2025 года, как сообщает RT.